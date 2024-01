Blamaż gospodarzy PNA. Katastrofa to mało powiedziane

Wybrzeże Kości Słoniowej spisało się fatalnie się w ostatnim meczu grupowym Pucharu Narodów Afryki. Gospodarze turnieju przegrali aż 0:4 z Gwineą Równikową i zajęli zaledwie trzecie miejsce w grupie, co nie gwarantuje im miejsca w fazie play-off. Iworyjczycy wciąż mogą wyjść z grupy, ale do tego potrzebowaliby właściwie cudu. Dla gospodarzy zmagań to istny blamaż.

