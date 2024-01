"Najsłynniejszy alkoholik wśród piłkarzy" zakończył karierę. Skandal za skandalem

Gabriel Tamas postanowił zakończyć seniorską karierę pod koniec października zeszłego roku. 67-krotny reprezentant Rumunii reprezentował wiele klubów w swojej karierze - w jego piłkarskim CV znajduje się m.in. Galatasaray, Spartak Moskwa, Celta Vigo, AJ Auxerre, West Bromwich Albion czy Watford. Często był jednak bohaterem skandali. Pod koniec 2022 roku rozwiązał kontrakt z Petrolulem Ploiesti, a do mediów trafiła rozmowa telefoniczna między nim a trenerem Nicolaem Constantinem, w której obraził dosłownie wszystkich.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

- Kim są do cholery ci kibice?! Nie rozumiem tego. Oni doprowadzają mnie do rozpaczy - mówił Tamas w opublikowanej taśmie. Później krótko odniósł się do całej sytuacji. - Jak wiecie, lubię wygrywać, a kiedy przegrywam idę do domu, czasem płaczę, czasem bardzo się denerwuję. Jesteśmy sportowcami, czasami rozwalamy szybę, rozbijamy telewizor, wulgarnie rozmawiamy - wyjaśnił rumuński obrońca. Często jednak w jego życiu pojawiał się alkohol.

"Najsłynniejszy alkoholik wśród piłkarzy" zakończył karierę. Długa lista skandali

Portal sportsport.ba postanowił przypomnieć największe skandale z udziałem Tamasa i wprost nazywa go "najsłynniejszym alkoholikiem wśród piłkarzy". Kiedy Rumun występował w barwach West Bromwich Albion, pijany kopnął drzwi jednego z budynków. W październiku 2003 roku wdał się w bójkę w nocnym klubie w Rumunii, a pobity mężczyzna musiał przejść operację twarzy po hospitalizacji. W 2010 roku na ślubie brata bił się z kelnerami i w tym samym roku znęcał się nad swoją partnerką. Trzy lata później Tamas wyważył drzwi w nocnym klubie, a po aresztowaniu obrażał policję.

Jedną z historii z życia Tamasa opowiedział Florin Manea, jego ówczesny agent. Ona miała miejsce w 2013 roku, gdy Tamas grał dla WBA, a trenerem był Roberto Di Matteo. - To mój zawodnik i muszę go bronić do końca. Cokolwiek robił, nie zawodził na boisku. Di Matteo zadzwonił do mnie i powiedział, że Gabriel jest profesjonalistą i na pewno trenował podczas wakacji, bo był pierwszy we wszystkich wyścigach. Okazało się, ze Tamasa bolała wtedy wątroba, ale nie dał po sobie tego poznać i nie dawał się nikomu wyprzedzić - ujawnił agent.

W 2019 roku Tamas został aresztowany w Izraelu, gdy jechał z prędkością 205 km/h i miał 0,66 promila alkoholu w organizmie. Wówczas przebywał przez tydzień w więzieniu, potem przez miesiąc w areszcie domowym, a na koniec został skazany na dwa miesiące prac społecznych. "Z nazwiskiem Tamasa wiąże się wiele kontrowersji. Logiczne byłoby, by sportowcy prowadzili zdrowy tryb życia, ale w jego przypadku tak nie było" - czytamy w artykule.

Tamas zagrał z kadrą Rumunii na Euro 2008, gdzie reprezentacja prowadzona przez Victora Piturcę zremisowała 0:0 z Francją i 1:1 z Włochami, a także przegrała 0:2 z Holandią. Swój ostatni mecz w narodowych barwach zagrał w październiku 2018 roku w Lidze Narodów przeciwko Serbii (0:0), kiedy to dostał czerwoną kartkę w 44. minucie.