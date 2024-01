Superliga już w przyszłym roku?! "20 klubów gotowych i 30 prawie przekonanych"

Wyrok TSUE z grudnia stwierdzał, że UEFA i FIFA nie mogą nakładać na europejskie kluby sankcji, jeżeli te będą chciały stworzyć własne rozgrywki. Mimo takiego orzeczenia wydawało się, że do ewentualnego startu Superligi wciąż jest bardzo daleko - kolejne kluby ogłaszały, że nie zamierzają dołączać do podobnej inicjatywy. Sankcjami dla zespołów, które by się zdecydowały na dołączenie do Superligi zagroziły też władze rozgrywek ligowych - ich wyrok TSUE nie obowiązuje.

Superliga na horyzoncie. Elitarne rozgrywki już w 2025 roku?

To jednak nie zniechęciło pomysłodawców. Po wyroku firma A22, która współpracuje z oryginalnymi pomysłodawcami, przedstawiła swój pomysł na Superligę. Różnił się on od pierwotnej idei przede wszystkim dopuszczeniem innych klubów. W dodatku zaproponowane rozgrywki miałyby aż trzy poziomy ligowe ze spadkami i awansami. Jeden ze współzałożycieli tej firmy - Anas Laghrari - zapowiada, że już teraz "mamy łącznie 20 klubów, które zadeklarowały swój udział" - czytamy na lamach hiszpańskiego dziennika "AS". "Kolejne 30 jest już niemal przekonanych. Moglibyśmy ruszać już jutro" - powiedział w rozmowie z "Ouest France".

Mimo takich twierdzeń Superliga nie ruszy wcześniej niż po sezonie 2024/25. Zdaniem Laghrariego celem jest start we wrześniu 2025 roku. Nie zdradził też nazw klubów, które są chętne do wzięcia udziału w nowym projekcie, choć jasno zasugerował, że jedną z drużyn jest Bayern Monachium. Jeżeli mówi prawdę, to jest to o tyle zaskakujące, że Bawarczycy od początku dali się poznać jako jedni z największych przeciwników Superligi. Laghrari stwierdził jednak, że "są kluby, które prywatnie podpisały się pod projektem, a publicznie były przeciw".

Czy Superliga faktycznie ruszy w 2025 roku? Czas pokaże. Na razie największymi orędownikami tego pomysłu w świecie futbolu pozostają Real Madryt i FC Barcelona. Chęć do udziału w podobnym projekcie wyraziło Napoli i niektóre mniejsze kluby z całej Europy. Zdecydowana większość kibiców wciąż jest jednak przeciwna podobnym pomysłom, o czym środowisko piłkarskie przekonało się w 2021 roku. W Anglii opór jest na tyle duży, że rząd zapowiedział wprowadzenie legislacji, która zablokowałaby tamtejszym klubom dołączenie do Superligi - a to byłby ogromny cios wymierzony w takie rozgrywki.