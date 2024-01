Skauci giganta obejrzeli mecz Szymańskiego. Wiadomo, ile będą musieli zapłacić

Sebastian Szymański w lecie 2023 roku zamienił Dynamo Moskwa na Fenerbahce i od razu stał się jedną z największych gwiazd swojego klubu oraz całej ligi tureckiej. Polak niemal co tydzień zachwyca na boiskach Super Lig i zwraca na siebie uwagę najlepszych klubów z całej Europy. Niedawno obserwowali go nawet skauci giganta z Premier League.

Sebastian Szymański trafi do Premier League? Fenerbahce ustaliło cenę za Polaka

W miniony weekend Fenerbahce zmierzyło się z Samsunsporem (1:1) i mogło być kluczowe spotkanie dla Szymańskiego. Polak zagrał przyzwoicie, ale tym razem nie zdobył bramki, ani nie zaliczył asysty, a do tego został zmieniony w 80. minucie gry. Waga spotkania dla Polaka miała być wysoka, ponieważ oglądali je skauci klubu z Premier League.

Media informowały, że byli to wysłannicy Tottenhamu, którzy mieli oglądać właśnie Polaka. Teraz turecki "Star" przekonuje, że londyńczycy są niezwykle zdeterminowani, by ściągnąć Szymańskiego do siebie już w lecie. Zachwycony pomocnikiem ma być trener Tottenhamu Ange Postecoglou i to on jest jednym z naciskających na tę transakcję. Australijczyk jest przekonany, że w przyszłym sezonie znalazłby dla 24-latka miejsce w składzie.

Oczywiście kontrakt Szymańskiego wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku, a więc Tottenham musiałby sporo za niego zapłacić. Według tureckich mediów Fenerbahce ustaliło już cenę za Polaka, a ta wynosi około 35 milionów euro. Klub ze Stambułu w lecie zapłacił za Polaka 9,75 mln euro, których nie chciał wyłożyć na niego Feyenoord Rotterdam.

Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał 33 mecze, w których zdobył 12 goli i zanotował 14 asyst. To czyni go drugim najlepszym strzelcem i najlepszym asystentem Fenerbahce. Nie może dziwić więc fakt, że interesują się nim uznane marki. Skauci wielkich klubów będą mieli okazję oglądać Polaka już 24 stycznia. Wtedy to jest zespół zmierzy na wyjeździe z Istanbulem Basaksehir Krzysztofa Piątka.