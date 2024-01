Dawid Janczyk był bohaterem rekordowego transferu z ekstraklasy w 2007 roku, kiedy to za ponad cztery mln euro przenosił się z Legii Warszawa do CSKA Moskwa. Jego karierę zatrzymało uzależnienie od alkoholu. W ostatnich latach reprezentował kluby z niższych poziomów rozgrywkowych w Polsce - m.in. MKS Ciechanów, LZS Piotrówka, Korona Wilkowice, Górnik Mysłowice czy Sadownik Waganiec. Pod koniec 2023 roku "Gazeta Krakowska" podawała, że Janczyk trafił do zakładu karnego za niepłacenie alimentów na swoje córki. Te wieści okazały się nieprawdziwe, co zdementował i Janczyk, i jego rodzina.

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Obecnie Janczyk występuje w barwach GKS-u Cement Raciborowice w jeleniogórskiej A-klasie. Jesienią zeszłego roku pojawiały się niepokojące wieści, że Janczyk nie pojawia się na treningach. Ostatecznie okazało się, że nieobecność była spowodowana kłopotami rodzinnymi i osobistymi. Teraz Janczyk postanowił wejść w nowy biznes.

Janczyk rozpoczął pracę w nowej roli. Został managerem. "Ocena zawodników"

Portal podhaleregion.pl informuje, że Janczyk teraz wchodzi w świat menadżerski. Były reprezentant Polski będzie managerem ds. sportowych w agencji Your Future, której właścicielem jest Krzysztof Wojtanek. - Po raz pierwszy spotkaliśmy się na początku stycznia w Nowym Sączu. Wtedy przedstawiłem Dawidowi plan na jego osobę i gdzieś wspólnie połączyliśmy nasze wizje we współpracy. Aktualnie Dawid mieszka u mnie i pracujemy nad rozwojem, i wejściem na wyższy poziom mojej firmy - komentuje Wojtanek w artykule.

- Zadania Dawida będą polegać na ocenianiu zawodników, którzy przybędą na konsultacje obozowe. Dzięki jego personie i kontaktach, jakie nawiązał podczas kariery, wierzę, że pomoże nam w transferach naszych zawodników na najwyższy poziom ligowy w Polsce. Wspólnie też chcielibyśmy przybliżyć polską piłkę nożną zawodnikom z zagranicy. Stąd mamy pomysł na cykliczne programy na kanale YouTube, gdzie będziemy również prezentować sylwetki zawodników naszej Agencji. Ponadto w przyszłości chciałbym, aby Dawid był twarzą sklepu internetowego z akcesoriami dla piłkarzy - dodaje właściciel Your Future.

Agencja Your Future pośredniczy w transferach piłkarzy z Europy, Afryki czy krajów Ameryki Południowej. Obecnie agencja dokonuje transferów na poziomie niższych klas rozgrywkowych w Polsce czy Słowacji.