Jaiyah Saelua zadziwiła świat. "Dalej trudno uwierzyć. To szalone"

- Dalej trudno mi w to uwierzyć, przecież to nie miało prawa się zdarzyć. Filmów doczekały się Whitney Houston, Mariah Carey czy Tina Turner. I nagle ktoś postanowił, że w Hollywood znajdzie się miejsce i dla mnie. To szalone - powiedziała Jaiyah Saelua, promując film "Pierwszy gol", który można już oglądać w polskich kinach.

Saelua to 15-krotna reprezentantka Samoa Amerykańskiego, o którym opowiada film w reżyserii Taiki Waititiego, zdobywcy Oscara z 2020 r. Saelua to też pierwsza transpłciowa zawodniczka, która wystąpiła w meczu kwalifikacji do mistrzostw świata. Chociaż od początku kariery gra w męskich drużynach, to sama jest fa'afafine, czyli kobietą w ciele mężczyzny.

Fa'afafine to część samoańskiej kultury, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "w kobiecy sposób". Choć "Pierwszy gol" miał przede wszystkim pokazać rozwój reprezentacji Samoa Amerykańskiego i historię jej selekcjonera Thomasa Rongena, to największą uwagę przykuły właśnie Saelua i fa'afafine.

- Uwielbiam fizyczną grę. Jestem jak Sergio Ramos futbolu w Oceanii - śmiała się Saelua w rozmowie z "The Athletic". - Ale przyzwyczaiłam się, że rzadko rozmawiamy o piłce. W ogóle mi to nie przeszkadza. Nie zmęczę się, dopóki cały świat się o nas nie dowie. Jestem dumna, że mam wielką możliwość do opowiadania, kim jesteśmy. Wiem, że bez futbolu i filmu mało kto usłyszałby o fa'afafine - dodała na łamach "Vanity Fair".

"Nikogo nie obchodzi, jak poruszamy biodrami"

W każdym wywiadzie udzielonym przy okazji promocji "Pierwszego gola" Saelua podkreślała, by nie identyfikować fa'afafine ze znaną na świecie transpłciowością. Dla obywateli Samoa Amerykańskiego to coś znacznie większego i ważniejszego niż "tylko" przynależność do jednej z płci. To nieodłączna część ich tradycji i kultury. To coś, co należy tylko do nich, choć są jedynie maleńką wysepką na Oceanie Spokojnym.

- Społeczeństwo Samoa Amerykańskiego nie nakłada na fa'afafine żadnych ograniczeń. Możemy robić, co chcemy, z kim chcemy. Niezależnie od naszych decyzji i działań zawsze jesteśmy postrzegane jako atut i powód do dumy - powiedziała Saelua.

- Wiele fa'afafine gra w piłkę nożną. Za każdym razem oceniane byłyśmy przez pryzmat sportu. Nikogo tu nie obchodzi, jak poruszamy biodrami, jak biegamy, czy jak świętujemy - dodała.

Saelua już jako 14-latka została wybrana do treningów z drużyną narodową. Zaledwie dwa lata później doczekała się oficjalnego debiutu. Jak sama przyznała, nie było jednego momentu, w którym poczuła, że jest fa'afafine. To był proces, który trwał wraz z jej dojrzewaniem.

- Dość szybko zorientowałam się, że pociągają mnie mężczyźni i zaczęłam spotykać się z innymi fa'afafine. Wywodząc się z tej kultury, nie było mi trudno zaakceptować, kim jestem i żyć w zgodzie ze sobą - powiedziała Saelua.

Fa'afafine to z biologicznego punktu widzenia mężczyźni, którzy czują się kobietami. Ich rodzice rozpoznają te skłonności już we wczesnym dzieciństwie i wychowują swoich synów jak dziewczynki, albo raczej jak przedstawicieli trzeciej płci. Stąd Saelua nie chce, by zamykano ją w szufladkach.

Klucz do sukcesu Samoa Amerykańskiego

35-letnia dziś zawodniczka jest jedną z głównych bohaterek "Pierwszego gola". Film to opowieść o reprezentacji Samoa Amerykańskiego, które długo uznawane było za najgorszą drużynę narodową na świecie. W 2001 r. Samoa Amerykańskie przegrało z Australią aż 0:31 w kwalifikacjach do mistrzostw świata, co do dziś pozostaje najwyższym wynikiem w historii tych rozgrywek.

Waititi nie skupił się jednak na tej klęsce. Reżyser pokazał historie Saeluy, Rongena i reprezentacji, która odniosła pierwsze zwycięstwo od 1983 r., gdy w meczu towarzyskim ograła Wallis i Futunę (3:0). W listopadzie 2011 r. Samoa Amerykańskie pokonało 2:1 Tonga, wygrywając pierwszy w historii mecz w kwalifikacjach do mundialu.

Saelua zagrała w tamtym spotkaniu na środku obrony. By podkręcić filmową dramaturgię, Waititi naciągnął historię meczu. W "Pierwszym golu" to właśnie Saelua zdobyła decydującą bramkę w ostatniej akcji spotkania. Rzeczywistość nie była jednak tak kolorowa, bo 35-latka do dziś nie ma gola w kadrze. Ale nie to w filmie było najważniejsze.

Zrozumienie samoańskiej kultury i luźnego podejścia do sportu okazało się kluczem do sukcesu dla zafiksowanego na punkcie zwycięstw Rongena. W filmie, tak samo jak w rzeczywistości, najważniejszą rolę w przemianie selekcjonera odegrały właśnie Saelua i fa'afafine. Zawodniczka została istotną częścią drużyny, mimo że Rongen początkowo nie traktował jej poważnie i długo sądził, że będzie ona fizjoterapeutką zespołu.

Albo futbol, albo terapia hormonalna

Nawiązań do rzeczywistości w "Pierwszym golu" jest więcej. Jednym z nich jest scena, w której Saelua poinformowała Rongena o przerwie w terapii hormonalnej, która miała uczynić z niej kobietę. W filmie stało się to tuż przed meczem z Tonga, w rzeczywistości w 2015 r.

Saelua musiała podjąć decyzję: albo kontynuacja przemiany, albo futbol. - Nie mogłam być w reprezentacji, choć bardzo tego chciałam. Terapia hormonalna wykluczała grę w drużynie narodowej z uwagi na przepisy FIFA. Szczerze mówiąc, nie zdawałam sobie sprawy, że pogodzenie tego będzie niemożliwe. W końcu w Samoa Amerykańskim było to coś całkowicie normalnego. To tylko uświadomiło mi, jak różne są kultury i jak różnie podchodzą do różnorodności w społeczeństwach - powiedziała Saelua w rozmowie z "Guardianem".

- Nie miałam wątpliwości. Wybrałam futbol, bo to moja miłość i pasja. Transformacja też była ważna, ale ona mogła poczekać. To, że jej nie ukończyłam, nie sprawiło, że przestałam być fa'afafine. Nią będę zawsze, bo jestem Samoanką - dodała.

- Na dokończenie transformacji przyjdzie czas. Oczywiście nie mogę odwlekać jej w nieskończoność, bo im będę starsza, tym dokończenie jej będzie trudniejsze. Na razie jednak skupiam się na tym, by na boisku wyglądać jak najlepiej, a poza nim czuć się wartościową fa'afafine - stwierdziła Saelua.

Fa'afafine, która kochała grać w piłkę

Jej przerwa w drużynie narodowej trwała cztery lata. Saelua wróciła do reprezentacji latem 2019 r. na przegrany mecz towarzyski z Nową Kaledonią (0:5). 35-latka do dziś gra w piłkę i marzy o kadrze. Jej celem jest udział we wrześniowych meczach kwalifikacji do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku oraz w Igrzyskach Pacyfiku, które odbędą się w 2027 r.

- Jestem jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek w drużynie, a czuję, że nigdy nie byłam w lepszej formie. Nie widzę powodów, dla których tylko wiek miałby stanąć mi na przeszkodzie. Ale nie tylko to się liczy - powiedziała Saelua.

- Nigdy nie chciałam być głosem jakiejś społeczności. Byłam tylko fa'afafine, która kochała grać w piłkę i dzięki kulturze swojego państwa mogła to robić na najwyższym poziomie. Szybko jednak zdałam sobie sprawę, że muszę wspierać osoby podobne do mnie. Zadałam sobie pytanie: "jeśli nie ty, to kto?". Wiem, że mogę być inspiracją dla wielu ludzi, a to dodaje mi sił i motywuje do dalszej gry - dodała.

Saelua poza boiskiem mocno wpiera osoby queerowe oraz społeczność LGBTQ+. Była też ambasadorką FIFA ds. równości oraz członkinią komisji wręczającej w imieniu światowej federacji nagrodę różnorodności. W lipcu zeszłego roku, przy okazji mistrzostw świata kobiet w Australii i Nowej Zelandii, Saelua spotkała się z szefem FIFA Giannim Infantino, który wręczył jej specjalną nagrodę za zaangażowanie w walkę na rzecz równości w futbolu.

"Oto moje przesłanie dla wszystkich, którzy chcą nas pouczać każdego dnia: wyluzujcie i dajcie żyć innym. Futbol jednoczy kibiców na całym świecie i uczy, że nie ma w nim miejsca na żadne formy dyskryminacji. Jaiyah jest wielką inspiracją do walki o tolerancję" - pisał po spotkaniu Infantino w mediach społecznościowych.

- Na świecie więcej jest przegranych niż zwycięzców. Nasze doświadczenia jako jednej z najgorszych drużyn świata dotarły do szerokiego grona odbiorców. Ale dzięki nam ludzie rozumieją więcej. Rozumieją, że nie liczy się tylko piłka i wynik. Chodzi też o ludzi, ich relacje i kulturę - mówiła Saelua.

- W pewnym sensie stałam się ikoną włączenia osób transpłciowych do sportu. Czuję, że spoczywa na mnie obowiązek do korzystania z wielkich możliwości, jakie otrzymałam. Chcę pomóc światu, by akceptowali, szanowali i doceniali takie osoby jak ja - zakończyła.