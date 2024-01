Wielki sukces o krok, a tu dramat. Nie żyje 6 osób, piłkarze apelują

Gwinea jest o krok od awansu do 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki. Reprezentacja tego kraju ma cztery punkty w tabeli, a w ostatnim meczu odniosła trzecią wygraną w ostatnich 15 meczach podczas PNA. Ta historyczna wygrana wywołała szaloną radość w kraju, co doprowadziło do śmierci sześciu osób.

