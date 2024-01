Lewandowski przegrał kolejny plebiscyt w Polsce. Nie był nawet na podium

Robert Lewandowski wygrał w 2023 roku z FC Barceloną mistrzostwo Hiszpanii i krajowy Superpuchar, a dodatkowo został królem strzelców Primera Division z 23 trafieniami. To jednak nie wystarczyło do tego, by znaleźć się w czołowej dziesiątce podczas 89. edycji plebiscytu na Sportowca Roku, organizowanego przez "Przegląd Sportowy". Lewandowski zajął ostatecznie 17. miejsce. To była pierwsza taka sytuacja od 2010 roku, a warto dodać, że napastnik Barcelony wygrywał ten plebiscyt trzykrotnie - w 2015, 2020 i 2021 roku.

- Brak pierwszej dziesiątki w plebiscycie, to jest też nawet bardziej porażka otoczenia Lewandowskiego niż samego Roberta. Dla mnie sportowo on powinien być w dziesiątce. Żeby jednak wygrywać plebiscyty, to trzeba pracować nie tylko na treningach i podczas zawodów. Trzeba rozmawiać z mediami, być otwartym i dać się lubić - mówił Sport.pl Cezary Kucharski, były agent Lewandowskiego, już po ogłoszeniu oficjalnych wyników plebiscytu. Teraz okazuje się, że Lewandowski nie wygrał kolejnego cenionego plebiscytu.

Lewandowski nie wygrał w uznanym plebiscycie. Triumf Piotra Zielińskiego

Uznany katowicki "Sport" przeprowadził elektroniczne głosowanie do 57. edycji plebiscytu na Piłkarza Roku. Kibice mogli oddawać głosy na swoich faworytów. Jak mogliśmy się dowiedzieć z ogłoszonych wyników, Lewandowski nie wygrał tego plebiscytu. Ostatecznie triumfował Piotr Zieliński, który uzyskał 32,83 proc. głosów. Pomocnik Napoli zakończył poprzedni rok z mistrzostwem Włoch, pierwszym dla tego klubu od 33 lat i czasów legendarnego Diego Armando Maradony.

Pierwszą trójkę uzupełniają, odpowiednio, Wojciech Szczęsny z Juventusu oraz Marcin Bułka z OGC Nice, którzy dostali 29,64 i 7,83 proc. głosów od czytelników. Na czwartym miejscu znaleźli się ex-aequo Kamil Grosicki i Robert Lewandowski z 6,23 proc. głosów. To należy określać jako spore rozczarowanie dla gracza Barcelony, który w ostatnich latach regularnie wygrywał ten plebiscyt. Łącznie dokonywał tego 11-krotnie, w latach 2011-2021. W 2022 roku zwycięzcą okazał się Wojciech Szczęsny.

Warto dodać, że to pierwszy triumf Zielińskiego w tym plebiscycie. W historycznej klasyfikacji przed graczem Napoli, poza Lewandowskim, jest Kazimierz Deyna, Andrzej Juskowiak, Włodzimierz Smolarek (wszyscy po trzy zwycięstwa), Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Lato, Jacek Krzynówek, Włodzimierz Lubański, Jerzy Dudek i Euzebiusz Smolarek (po dwa zwycięstwa).

Wyniki plebiscytu katowickiego "Sportu" w 2023 roku: