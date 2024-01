Media: Gigant nie rezygnuje z walki o Kiwiora

Jakub Kiwior jest w Arsenalu już rok, ale do dziś nie jest podstawowym obrońcą Arsenalu. Grał na środku defensywy, był sprawdzany na lewej obronie. W tym sezonie częściej wchodził z ławki, niż zaczynał od pierwszej minuty. W większości meczów Premier League nawet nie podnosił się z ławki rezerwowych.

Włosi mówią o zainteresowaniu Kiwiorem

Jakub Kiwior zagrał w tym sezonie w 16 meczach dla Arsenalu we wszystkich rozgrywkach, co na tym etapie sezonu nie jest zawrotną liczbą. Z tego względu sugerowano, że powinien poszukać możliwości wypożyczenia, by grać znacznie częściej.

Jednak jego agent rozwiał w niedzielę wszelkie wątpliwości ws. najbliższej przyszłości polskiego obrońcy. - Kuba jest piłkarzem Arsenalu. Nie ma żadnych sygnałów, że chcą się go pozbyć i nie sądzę, żeby coś w zimowym okienku się wydarzyło - powiedział na antenie Kanału Sportowego Paweł Zimończyk.

Kiwior ma ważny kontrakt z Arsenalem jeszcze ponad cztery lata, ale nie ma pewności, że spędzi cały ten okres w Londynie. Nie można wykluczyć, że zmieni barwy klubowe latem. To też zależy od tego, jak się potoczy druga część tego sezonu. Choć agent zapewniał, że w styczniu Kiwior nigdzie się nie wybiera, to i tak jest zainteresowanie polskim obrońcą.

Według włoskich mediów 23-latek jest na radarze AC Milanu, który poszukuje środkowego obrońcy na półroczne wypożyczenie. Kiwior jest jedną z opcji, nawet czwartą na liście.

"Rossoneri" chcieli ściągnąć z Torino Alessandro Buongiorno, ale władze klubu powiedziały stanowcze "nie". Planem "B" ma być zatrudnienie Clementa Lengleta. Francuz nie czuje się szczęśliwy w Aston Villi i chciałby skrócić swoje wypożyczenie do klubu z Birmingham. Jeśli Milan chce pozyskać francuskiego obrońcę, musi negocjować z FC Barceloną.

Milan podjął jeszcze rozmowy z Atletico nt. wypożyczenia Caglara Soyuncu. Turek jest także na radarze FC Porto i Fenerbahce Stambuł. Turecki klub osiągnął porozumienie z piłkarzem, ale gorzej wygląda sprawa negocjacji z Atletico, które daje większe szanse Milanowi i Porto.

W razie fiaska rozmów mediolańczycy mają jeszcze dwie awaryjne opcje z Anglii. Są nimi właśnie Kiwior i Trevoh Chalobah z Turcji. Zdaniem włoskiego Sky Sport większe przekonanie jest co do Kiwiora, który dobrze spisywał się w barwach Spezii. W przypadku Anglika są obawy co do jego zdrowia i wytrzymałości. Stracił pół sezonu przez kontuzję uda.

Okienko transferowe trwa w największych ligach Europy do pierwszego lutego. Transfermarkt wycenia Jakuba Kiwiora na 25 mln euro.