Były trener Lecha szybko znajdzie pracę? "Olbrzymia oferta" z zaskakującego kierunku

17 grudnia 2023 roku John van den Brom stracił pracę w Lechu Poznań. Szkoleniowiec wciąż nie wrócił do pracy, choć niemal od razu po zwolnieniu pojawiły się plotki, że może zostać nowym trenerem Vitesse Arnhem. To nie wyszło, ale Holender nie ukrywał, że pali się do pracy. Wygląda na to, że w najbliższym czasie zostanie ozłocony. Wszystko przez to, że pojawiła się oferta z zaskakującego kierunku.

