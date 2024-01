Szymański czarował na oczach wysłanników Premier League. Co za zagranie [WIDEO]

Bezwzględnie obecny sezon jest najlepszym w karierze Sebastiana Szymańskiego. Nie dość, że doskonale prezentuje się w rozgrywkach Super Lig (9 goli, 8 asyst), to zachwyca również w Lidze Konferencji Europy (3 gole, 5 asyst). Jego świetna forma sprawiła, że zainteresowane nim są największe europejskie kluby. Przedstawiciele jednego z nich pojawili się w niedzielę na jego meczu z Samsunsporem.

Sebastian Szymański coraz bliżej transferu. Władze Tottenhamu oglądały go z trybun

Sebastian Szymański naturalnie rozpoczął to starcie w podstawowym składzie, a już w 12. minucie miał spory udział przy golu Irfana Kahveciego. To właśnie on po świetnym wyjściu na wolne pole zagrywał piłkę do Dusana Tadicia, który następnie przekazał ją do Turka. Tym samym reprezentant Polski zanotował asystę drugiego stopnia. Wynik 1:0 utrzymał się do przerwy.

Od samego początku drugiej odsłony gospodarze byli bardzo aktywni, ale to rywale w 62. minucie doprowadzili do wyrównania, a bramkę zdobył Emre Kilinc. Piłkarze Ismaila Kartala próbowali, atakowali, mieli nawet wskaźnik oczekiwanych goli (xG) na poziomie 2,51, ale nie udało im się zwyciężyć.

"To nie był łatwy mecz. Przeciwnik był dobrze zorganizowany w obronie, grał głównie z kontrataku. My nie zagraliśmy dobrego meczu, zwłaszcza w ofensywie. Mieliśmy problemy, aby utrzymać posiadanie piłki. Przeanalizujemy to starcie i wyciągniemy wnioski. Teraz skupiamy się na środowym spotkaniu, by zaprezentować się najlepiej, jak tylko potrafimy" - podsumował Szymański, cytowany przez "Fotomac".

Mimo niekorzystnego wyniku reprezentant Polski, który został zmieniony w 80. minucie, rozegrał całkiem niezłe starcie, a serwis Sofascore wystawił mu łączną notę 7,6 (czwarta najlepsza w drużynie). Według jego statystyk piłkarz zanotował 78 proc. celnych podań (21/27), wygrał sześć spośród dziewięciu pojedynków, a ponadto oddał dwa strzały na bramkę (jeden celny).

Na ten moment nie ma żadnych informacji co do tego, jak widzieli to spotkanie władze Tottenhamu, ale najprawdopodobniej niebawem dowiemy się czegoś więcej. Po 21 meczach Fenerbahce zajmuje pozycję lidera Super Lig z dorobkiem 54 pkt, mając tyle samo punktów co drugie Galatasaray. Kolejny mecz czeka go w środę 24 stycznia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Istanbulem Basaksehir Krzysztofa Piątka.

Poniżej skrót niedzielnego spotkania Fenerbahce - Samsunspor: