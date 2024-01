Czwarta drużyna świata idealnie zaczęła mecz. A potem ogromna sensacja [WIDEO]

Maroko było największą rewelacją mistrzostw świata w Katarze, które zakończyło na historycznym czwartym miejscu. Choćby z tego powodu było uznawane za jednego z faworytów Pucharu Narodów Afryki. Trudności napotkało już w fazie grupowej, konkretnie w rywalizacji z Demokratyczną Republiką Konga. Choć po bramce gwiazdora PSG bardzo szybko objęło prowadzenie, to nie utrzymało go do końca meczu i zgubiło punkty.

3 screeny z https://twitter.com/SIKAOFFICIAL1/status/1749096290795868300 Otwórz galerię Na Gazeta.pl