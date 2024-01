Agent Kiwiora zabrał głos. ws jego przyszłości. Jaśniej się nie da

Jakub Kiwior zagrał w tym sezonie w 16 meczach Arsenalu we wszystkich rozgrywkach, ale częściej wchodził z ławki. Do tego w większości spotkań Premier League nawet nie podnosił się z ławki rezerwowych. Dlatego pojawiły się wątpliwości, czy Kiwiora czeka jeszcze coś dobrego w Londynie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Aryna Sabalenka i Iga Świątek nie muszą być przyjaciółkami". Romer o charakterze i kontrowersjach wokół rywalki Igi Świątek

Agent Kiwiora komentuje sytuację piłkarza

Co prawda Jakub Kiwior jest chwalony przez Mikela Artetę i jego sztab, cenią go koledzy z szatni, ale słowa nie zawsze znajdują przełożenie na czyny, bo Kiwior ma problem z wywalczeniem miejsca w pierwszym składzie na dłużej.

W tej chwili nie do wygryzienia jest duet William Saliba i Gabriel Magalhaes. Do tego wraca po kontuzji Jurrien Timber. Konkurencja jest mocna, Kiwior nie jest pierwszym wyborem trenera. Brak regularnej gry w 2023 r. przekładał się na słabsze występy w reprezentacji Polski.

Eksperci sugerowali, że Kiwior powinien poszukać opcji przynajmniej półrocznego wypożyczenia do miejsca, gdzie mógłby grać znacznie częściej. Zainteresowanie wykazywało Napoli, ale skończyło się jedynie na obserwacji polskiego piłkarza.

Głos ws. przyszłości Kiwiora zabrał jego agent, który rozwiał wszelkie wątpliwości. Paweł Zimończyk wykluczył możliwość wypożyczenia czy sprzedaży jeszcze w zimowym okienku transferowym.

- Kuba jest piłkarzem Arsenalu. Nie ma żadnych sygnałów, że chcą się go pozbyć i nie sądzę, żeby coś w zimowym okienku się wydarzyło - powiedział na antenie Kanału Sportowego.

Jakub Kiwior ma ważny kontrakt z "Kanonierami" do końca czerwca 2028 r. Transfermarkt wycenia Polaka na 25 mln euro.

Arsenal zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 43 punktów po 21 meczach. Do prowadzącego Liverpoolu traci dwa punktu, ale "The Reds" grają w niedzielę o godzinie 17:30 z Bournemouth. Tyle samo punktów co "Kanonierzy" mają Manchester City i Aston Villa. Londyńczycy zagrają w lutym w 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Porto.