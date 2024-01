Klub ze słynnego stadionu krokodyla na dnie. Tak źle jeszcze nie było

W 2010 roku Bursaspor wygrywał turecką Superligę. Kilka lat później zespół rywalizował jeszcze w europejskich pucharach. Wydawało się, że będzie się tylko stale rozwijał, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna, a z roku na rok radził sobie coraz gorzej.

Bursaspor na dnie. Możliwy kolejny spadek

W 2019 roku Bursaspor spadł z Superligi. Był to zaledwie początek ogromnego kryzysu, w którym klub tkwi aż do dziś. Z powodu problemów finansowych drużyna została ponownie zdegradowana i sezon 2022/2023 rozpoczęła na trzecim poziomie rozgrywkowym. W trwających rozgrywkach radzi sobie fatalnie. Do tej pory wygrała tylko trzy mecze i poważnie grozi jej spadek do czwartej ligi.

Szansę na przełamanie ekipa z Bursy miała w niedzielę o godzinie 12:00. Tego dnia podejmowała u siebie Karacabey. Gospodarze fatalnie rozpoczęli to starcie i po 22 minutach przegrywali 0:2. Pod koniec meczu zdobyli kontaktową bramkę, ale na więcej nie było ich stać i finalnie przegrali 1:2. Była to już ich piąta porażka z rzędu. W efekcie po 20 kolejkach zajmują 17. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. Do bezpiecznej strefy tracą trzy punkty.

Bursaspor jest powszechnie znany dzięki stadionowi. Drużyna rozgrywa domowe spotkania na obiekcie Timsah Arena, który jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ wygląda jak krokodyl. Powstał w 2015 roku i może pomieścić 43 331 kibiców. Jego budowa trwała cztery lata i kosztowała około ośmiu milionów funtów. Nietypowy wygląd stadionu nawiązuje do przydomku Bursasporu "Zielone Krokodyle".

Kolejną szansę na przełamanie Bursaspor będzie miał w sobotę. Tego dnia zagra na wyjeździe z Ankarasporem.