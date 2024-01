A jednak. Probierz ogłosił decyzję przed barażami

Santiago Hezze to nazwisko, które ostatnio przykuło uwagę polskiego środowiska piłkarskiego, także dziennikarzy. Zastanawiano się, czy Argentyńczyk, który niedawno otrzymał polski paszport, dostanie powołanie do reprezentacji na marcowe zgrupowanie. Michał Probierz jest po rozmowie telefonicznej z piłkarzem, spotka się z nim twarzą w twarz. Selekcjoner podjął już pierwszą decyzję co do młodego pomocnika.

