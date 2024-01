Kluczowe wieści ws. Modera. Mila ogłasza

Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski jest w stałym kontakcie z piłkarzami. Wkrótce dojdzie do spotkania Sebastiana Mili z jednym z nich, na którego kadra i kibice czekają bardzo długo.

Mila poleci na rozmowy z Moderem

Sebastian Mila osobiście wyjawił, że wkrótce poleci do Anglii, by spotkać się z Jakubem Moderem. Pomocnik wrócił późną jesienią do gry w Brighton & Hove Albion, ma za sobą pierwsze mecze od przełomu marca i kwietnia 2022 r., kiedy doszło u niego do zerwania więzadeł w kolanie. Rehabilitacja trwała naprawdę długo, powrót się opóźniał, ale w końcu może regularnie grać i trenować z pełnym obciążeniem.

Ostatni raz Moder zagrał w kadrze narodowej prawie dwa lata temu. Wystąpił w marcu w barażu o mistrzostwa świata w Katarze, w którym Polska wygrała ze Szwecją na Stadionie Śląskim w Chorzowie 2:0. Od tego czasu środek pola reprezentacji wyglądał coraz gorzej z meczu na mecz.

Mila nie ukrywał, że cały sztab ma duże nadzieje i oczekiwania wobec Modera. - Nie będziemy się czarować - liczymy na jego minuty na boisku, bo to one najbardziej przybliżają go do świetnej dyspozycji. To jest nietuzinkowy piłkarz, który potrafi w ustawieniu zmodyfikować wiele rozwiązań - zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Do jego charakterystyki można dobierać różnego typu piłkarzy. I to jest jego duży plus - stwierdził asystent Michała Probierza w programie portalu meczyki.pl "Pogadajmy o piłce".

Mila miałby spędzić w Anglii kilka dni. Chciałby obserwować Modera w trakcie meczu i podczas treningów, by przekonać się na własne oczy, że piłkarz może wejść na jeszcze wyższe obroty.

- Musimy pamiętać, jak długą miał przerwę i zobaczyć, czy zdrowie będzie mu pozwalało grać. Te minuty są szalenie istotne. Mamy z nim kontakt i wkrótce zamierzam się do niego udać. Chciałbym zobaczyć go nie tylko podczas meczu, ale również na treningach - przyznał.

Trener Brighton & Hove Albion Roberto De Zerbi wierzy, że Moder będzie spisywał się coraz lepiej. - Jakub może być ważnym piłkarzem, ponieważ potrafi grać na wielu pozycjach, ma świetne nastawienie, to inteligentny zawodnik. Pomagamy mu, aby mógł wrócić na swój optymalny poziom - ocenił Włoch na początku stycznia.

Jeśli Polska pokona Estonię w półfinale baraży, w decydującym meczu o awans na Euro zagra na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia.