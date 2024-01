W tej lidze Polak jest legendą. Znowu został bohaterem. Brawo!

To jedna z najbardziej piłkarskich polskich rodzin. Adrian Cieślewicz, podobnie jak jego ojciec Robert i brat Łukasz, w przeszłości związany był z Wyspami Owczymi. Od dekady występuje jednak w walijskim The New Saints. Śmiało można go nazwać legendą tamtejszej ligi. Lista jego sukcesów jest imponująca. W sobotę powiększyła się o kolejną zdobycz. Polak strzelił dwa gole w meczu finałowym Pucharu Ligi.

