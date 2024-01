Josue nie wytrzymał. Sędzia od razu wyrzucił go z boiska. "Dziwne"

Legia Warszawa jest jedną z kilku drużyn ekstraklasy, która spędza zimowe zgrupowanie w tureckim Belek, gdzie szlifuje formę przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Tam wicemistrzowie Polski zagrają kilka meczów towarzyskich. W pierwszym z nich, w którym rywalem były Ordabasy Szymkent, Legia wygrała 1:0 po golu Juergena Elitima i sporym błędzie bramkarza. Wówczas Kolumbijczykowi asystował Josue. Pod koniec pierwszej połowy doszło do bardzo nietypowej sytuacji, w której to Portugalczyk był jednym z głównych bohaterów.

Josue nie wytrzymał podczas sparingu. Uderzył rywala, ale nie dostał czerwonej kartki

W 43. minucie Legia przeprowadziła akcję, po której doszło do sporej przepychanki na połowie Ordabasów. Wówczas Patryk Kun pobiegł lewym skrzydłem i zagrał w pole karne, a Ryoya Morishita oszukał jednego z rywali balansem ciała i trafił do bramki. Sędzia jednak przerwał grę w związku z przepychanką. Okazuje się, że wtedy ostro sfaulowany został Elitim. Doszło więc do przepychanki między Josue a Temyrłanem Jerłanowem, obrońcą Ordabasów. Zawodnicy wymierzyli sobie po jednym ciosie, ale nie dostali po czerwonej kartce od sędziego. Arbiter kazał Josue i Jerłanowowi zejść z boiska.

Zarówno trener Legii, jak i szkoleniowiec Ordabasów mogli zatem dokonać zmian. W miejsce Josue wszedł Wojciech Urbański, który głównie gra w tym sezonie w rezerwach Legii. "Koniec pierwszej połowy w dość kuriozalnych okolicznościach. Prowadzimy zasłużenie 1:0, ale chcielibyśmy, żeby to spotkanie nie przerodziło się w polowanie na nogi naszych piłkarzy" - to z kolei wpis z oficjalnej relacji Legii na stronie internetowej. Ostatecznie Legia zakończyła ten mecz zwycięstwem.

"Josue z obrońcą Ordabasów dali sobie po razie, zrobiła się przepychanka. Sędzia podbiegł do ławek, rzucił numerami i 'out', więc doszło do nieformalnych czerwonych" - pisze na portalu X Damian Smyk z goal.pl. "Końcówka połowy, starcie Portugalczyka z rywalem, sędzia nie wlepia czerwonej kartki, ale każe zdjąć z boiska obu zamieszanych. Dziwne rzeczy się tu dzieją" - dodaje Kamil Warzocha z weszlo.com.

Jak się okazuje, potem Artur Jędrzejczyk wdał się w przepychankę z jednym z rywali. Sędzia chciał więc zastosować ponowny manewr z wykluczeniem, ale Radovan Pankov i Bartosz Kapustka przekonali go, by zawodnicy dostali po żółtej kartce. "Jest trochę emocji i przepychanek jak na zwykły sparing" - dodaje Warzocha.

W pozostałych sparingach Legia zagra z Rapidem Wiedeń (25.01, godz. 14:00), macedońskim Buducnost (29.01, godz. 12:00) oraz Dynamem Kijów (29.01, godz. 14:00).