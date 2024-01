Wieczysta Kraków to klub, który przez ostatnie lata przyzwyczaił kibiców do bardzo głośnych transferów. Radosław Majewski, Sławomir Peszko, Thibault Moulin, Michał Mak, Rałał Pietrzak, Sasa Zivec, Michał Pazdan czy Jacek Góralski - to tylko część zawodników, która ma na koncie wiele występów w ekstraklasie, a zdecydowała się podpisać lukratywny kontrakt z krakowską drużyną. Do tego grona dołączy teraz kolejny piłkarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Wieczysta Kraków dopina kolejny transfer. Piłkarz Ruchu Chorzów czeka tylko na testy medyczne

Władze klubu nie chcą dopuścić do sytuacji z ubiegłego roku, kiedy Wieczysta zakończyła zmagania III ligi dopiero na trzecim miejscu w tabeli i tym samym nie wywalczyła awansu do II ligi. Podczas zimowego okienka transferowego sprowadzono już zatem do zespołu 19-letniego Szymona Kota ze Staru Starachowice oraz ostatnio zawodnika Ruchu Chorzów Konrada Kasolika.

Gdyby tego było mało, to w sobotę ogłoszono kolejny transfer. Po pozytywnym przejściu badań medycznych kontrakt z Wieczystą podpisze Tomasz Swędrowski, który w ostatnim miesiącach był kluczowym graczem Ruchu Chorzów. Wystąpił przecież we wszystkich 19 spotkaniach rundy jesiennej, w których strzelił cztery gole i zanotował asystę.

I choć wydawałoby się, że pomocnik wybrał po prostu pieniądze zamiast regularnej gry, to okazuje się zupełnie inaczej. "Zauważyłem kilka niepotrzebnych komentarzy po Tomaszu Swędrowskim za to, że przystał na warunki Wieczystej. Szczerze? W ogóle mnie to nie dziwi. Ma umowę z Ruchem do końca czerwca. Nowego kontraktu nie dostał. Dla życiowej stabilizacji zrozumiałe rozwiązanie" - napisał dziennikarz Luka Pawlik.

Po zakończeniu rundy jesiennej Wieczysta zajmuje pozycję lidera III ligi gr. IV z dorobkiem 41 punktów. Drugie miejsce okupuje Avia Świdnik (38 pkt), a trzecie Siarka Tarnobrzeg (32 pkt). Piłkarze Sławomira Peszki powrócą do rozgrywek 2 marca, kiedy na wyjeździe zmierzą się z Wiślanami Jaśkowice.