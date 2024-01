Polski bohater mundial po zakończeniu kariery zerwał ze sportem. Oto czym się zajął

Bartosz Bosacki urodził się w Poznaniu i to ze stolicą Wielkopolski związany był przez większość swojej kariery. Dla Lecha Poznań rozegrał ponad 300 spotkań, a oprócz barw "Kolejorza" reprezentował także Amicę Wronki. Przez dwa sezony był piłkarzem niemieckiej Norymbergi. W reprezentacji Polski rozegrał 20 meczów i zdobył w nich dwa gole, oba na mistrzostwach świata w Niemczech.

REKLAMA

Zobacz wideo Live streams Sport.pl Live

Uratował honor na mundialu. Po karierze Bartosz Bosacki zajął się czymś innym, niż piłką

Sezon 2005/2006 był dla Bosackiego wyjątkowym. Rozpoczynał go jeszcze jako piłkarz FC Nurnberg. W zespole prowadzonym wówczas przez Wolfganga Wolfa grał jednak mało. Zimą wrócił więc do Polski, a konkretniej do swoich piłkarskich macierzy. W Lechu Poznań Czesława Michniewicza stał się podstawowym piłkarzem.

Choć dostał się do szerokiej kadry reprezentacji Polski na mundial w Niemczech, to pierwotnie nie znalazł uznania w oczach Pawła Janasa. Pojechał jednak na mistrzostwa w miejsce kontuzjowanego Damiana Gorawskiego. Bosacki wystąpił w dwóch z trzech spotkań. Zagrał w starciu z gospodarzami (0:1), a w ostatniej kolejce wydatnie przyczynił się do pokonania Kostaryki. Obrońca dwukrotnie dobrze odnalazł się w polu karnym rywala i zapewnił honorowe zwycięstwo Biało-Czerwonym (2:1).

Te dwie bramki to w moim życiu wielkie wydarzenie i nikt mi tego nie zabierze. Ale jeśli chodzi o zadania defensywne czy większe możliwości wykazania się, to w spotkaniu z gospodarzami wypadłem lepiej - mówił po latach w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". To były jedyne gola naszej kadry na tym turnieju. Ostatni raz w narodowych barwach zagrał 9 września 2009 roku. Było to niesławne spotkanie przegrane przez Polaków 0:3 ze Słowenią.

Bosacki na niwie klubowej może pochwalić się mistrzostwem Polski, trzema krajowymi pucharami i superpucharem kraju. Karierę zakończył w 2011 roku. Po zakończeniu zawodowego grania nie został przy piłce. Zdecydował się zająć biznesem. Otworzył firmę medyczno-rehabilitacyjną, a także agencję marketingową. - Działam w dwóch branżach: marketingu i PR oraz medycznej. Jestem współudziałowcem kliniki rehabilitacyjnej - mówił w 2018 roku w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

W rozmowie z poznańską "Wyborczą" dodał, że nie nazywa siebie jednak biznesmenem. - Prowadzę dwie działalności gospodarcze, ale sam siebie nie nazywam biznesmenem. Na wizytówce mam tylko imię i nazwisko, nie ma tam słowa "prezes". Prowadzę firmę medyczno-rehabilitacyjną, zajmuję się sprawami organizacyjnymi, a od spraw medycznych są zatrudnieni specjaliści. Druga działalność wiąże się z marketingiem, PR i reklamą - opowiadał.

Były obrońca zdradził, że po karierze ma więcej czasu dla najbliższych, co podczas kariery piłkarskiej często bywało niemożliwe. - Ta praca zajmuje mi dużo czasu. Mogę jednak wyjechać z rodziną na narty czy Hel w takim okresie roku, kiedy nie było to możliwe w czasie kariery piłkarskiej. Wcześniej wypady nad morze były takie "rwane", często to były pojedyncze dni. Teraz jestem w stanie wyjechać na weekend, a pod koniec zeszłego roku byliśmy nawet na 10 dni. Nie jest jednak tak, że kilka tygodni czy nawet miesięcy spędzam na zagranicznym wyjeździe, na to nie mogę sobie pozwolić - mówił w wywiadzie dla "Wyborczej".