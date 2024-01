Szymański w Premier League? Skauci giganta przyjechali na jego mecz

Za Sebastianem Szymańskim zaledwie pół roku gry w tureckim Fenerbahce, ale jego postawa już sprawiła, że stał się przedmiotem transferowych spekulacji. Wiele zespołów z pewnością chętnie widziałoby Polaka w swoich szeregach. Według informacji tureckich mediów 25-latek jest celem angielskiego klubu.

Skauci angielskiego klubu przyjechali obserwować Sebastiana Szymańskiego. Tyle chce za niego Fenerbahce

Szymański łącznie miał więc udział w 26 trafieniach Fenerbahce w tym sezonie. Informację o zainteresowaniu podał portal Fanatik.com.tr. - Angielski klub zrobi wszystko, co w ich mocy, by sprowadzić gwiazdę, która zdobyła 12 goli i zanotowała 14 asyst w 32 meczach tego sezonu - czytamy. Według doniesień wspomnianego portalu tym klubem jest Tottenham. Jego skauci pojawią się na trybunach już w najbliższą niedzielę. To wówczas Fenerbahce rozegra kolejny mecz ligowy. Rywalem będzie Samsunspor.

Menedżer Spurs Ange Postecoglu ma być pod dużym wrażeniem umiejętności Szymańskiego i chciałby mieć go w swoim zespole na następny sezon. Jak podaje Fanatik.com.tr. władze Fenerbahce mają świadomość, że wartość Polaka rośnie. Turcy kupili go za niespełna 10 milionów euro. Dziś jego wartość jest już dwukrotnie wyższa, ale według doniesień medialnych wymagana kwota sięgać może nawet 35 milionów euro.

Taki ruch sprawiłby, że Szymański zostałby 10. najdrożej sprowadzonym piłkarzem w historii Tottenhamu. Londyńczycy najwięcej pieniędzy zapłacili za Tanguya Ndombele. W 2019 roku sprowadzili go z Lyonu za kwotę ponad 60 milionów euro. Francuz dziś gra... w Galatasaray, czyli lokalnym rywalu Fenerbahce.

Co jednak istotne - gdyby Szymański rzeczywiście opuścił Stambuł za kwotę 35 milionów, zostałby najdrożej sprzedanym piłkarzem w całej historii klubu. Do tej pory 19-krotni mistrzowie Turcji najwięcej zarobili na Vedacie Muriqim. Kosowski napastnik we wrześniu 2020 roku przeniósł się do Lazio. Rzymianie przelali na konto Fenerbahce około 21 milionów euro.

Fenerbahce zajmuje 1. miejsce w tabeli Super Lig. Nad wiceliderem - Galatasaray - ma dwupunktową przewagę.