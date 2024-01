Koniec sagi. Reprezentant Polski trafił do krajowego giganta

Po 7,5 roku Bartłomiej Drągowski opuszcza ligę włoską. 26-letni bramkarz, który latem 2016 roku trafił do Fiorentiny z Jagiellonii Białystok, grał w Serie A w barwach wspomnianej Fiorentiny, Empoli oraz Spezii, ale z tym ostatnim klubem pół roku temu spadł do Serie B. Po pół roku przebywania w niższej klasie rozgrywkowej, zarówno Spezia, jak i sam piłkarz uznali, że czas na zmiany.

Spezia, która zamiast walczyć o powrót do Serie A musi się martwić o utrzymanie w drugiej lidze, nie chciała już utrzymywać wysokiego kontraktu Drągowskiego. Tak jak latem jeszcze Włosi przebąkiwali, że chcą za "Drążka" osiem milionów euro, tak teraz pozwolili mu po prostu odejść. Sam Drągowski z kolei obniżył oczekiwania finansowe, co pomogło mu znaleźć nowy klub. Nie trafił jednak do Anglii, Francji czy Hiszpanii, ale do Grecji.

Bartłomiej Drągowski oficjalnie w Panathinaikosie Ateny. Wypożyczenie z opcją wykupu

Zgodnie z tym, jak informowaliśmy w czwartek, w piątek Bartłomiej Drągowski został oficjalnie nowym piłkarzem Panathinaikosu Ateny. Walczący o mistrzostwo Grecji klub wypożyczył polskiego bramkarza ze Spezii do końca bieżącego sezonu, a gdyby wszystko poszło dobrze i "Drążek" wrócił do wysokiej dyspozycji, będą mogli go latem wykupić za 3,5 miliona euro.

"The Dragon just landed" ("Smok wylądował") - zatytułował Panathinaikos na Instagramie transfer reprezentanta Polski.

Drągowski, który w swojej karierze rozegrał 129 meczów we włoskiej Serie A, 13 w Serie B i 6 w Pucharze Włoch, ma być podstawowym bramkarzem Panathinaikosu wobec konfliktu klubu z dotychczasową "jedynką" - Włochem Alberto Brignolim. Debiut dwukrotnego reprezentanta Polski może nastąpić już w najbliższą niedzielę, gdy drugi w tabeli greckiej Superleague Panathinaikos (ma tyle samo punktów, co prowadzący PAOK Saloniki) podejmie na własnym stadionie Asteras Tripolis. Drągowski będzie mógł powalczyć nie tylko o mistrzostwo, ale też o Puchar Grecji, bo po wyeliminowaniu w 1/8 finału Olympiakosu Pireus Panathinaikos jest już w ćwierćfinale tych rozgrywek.

Jak informuje oficjalna strona Panathinaikosu, Bartłomiej Drągowski będzie dziewiątym polskim piłkarzem w tym klubie. Wcześniej barwy "Koniczynek" reprezentowali Krzysztof Warzycha, Józef Wandzik, Emmanuel Olisadebe, Igor Sypniewski, Maciej Bykowski, Arkadiusz Malarz, Jakub Wawrzyniak oraz Tymoteusz Puchacz.

Dla Drągowskiego regularna i dobra gra w Panathinaikosie może pomóc w walce o miejsce w reprezentacji Polski. Bo choć selekcjoner Michał Probierz konsekwentnie twierdzi, że "Drążek" jest u niego numerem 3, tak 26-latek z pewnością czuje na plecach oddech grającego w Nicei Marcina Bułki.