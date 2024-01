Media: Sponsor Realu Madryt rozmawiał z Wisłą Kraków. Wielkie zaskoczenie

Po rundzie jesiennej Wisła Kraków ma 31 punktów, dzięki czemu zajmuje piąte miejsce w tabeli I ligi. Szczególnie udany dla drużyny z Małopolski był grudzień, kiedy Wisła pokonywała kolejno Stal Rzeszów w Pucharze Polski oraz Górnika Łęczna i Polonię Warszawa w lidze. Klub stara się wrócić do ekstraklasy i choć Wisła nadal zmaga się z problemami finansowymi, to nie są one tak ogromne, jak miało to miejsce w 2017 roku. Siedem lat temu krakowski klub był bliski upadku.

Linie lotnicze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich mogły zostać sponsorem Wisły. Obie strony spotkały się na lotnisku

W serwisie TVP Sport ukazał się obszerny, śledczy artykuł, w którym dogłębnie przeanalizowano tarapaty Wisły z tamtego okresu. Autor skupił się na przede wszystkim na Marzenie S.-C., która wtedy była prezesem klubu. Wisła znalazł się w rękach ludzi, którzy chcieli wykraść z niej to, co zostało. Prokuratura ustaliła, że kobieta wyrządziła szkody finansowe na prawie 7,3 mln złotych.

W tekście pojawił się również wątek Anny M.-Z. - żony Grzegorza Z. - która otrzymywała pieniądze z klubowych kont za "fikcyjne usługi pośrednictwa, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane". Pewnego dnia kobieta zorganizowała spotkanie z "panią Elżbietą" - żoną lekarza rodziny królewskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według TVP Sport ówczesny obóz Wisły spotkał się z "panią Elżbietą" w loży VIP na lotnisku Chopina w Warszawie po meczu krakowskiej drużyny z Lechem Poznań. Tematem rozmowy była współpraca z mającą siedzibę w Dubaju linią lotniczą Fly Emirates. Ponoć wyjściowa kwota, jaką polski klub miał otrzymać od potencjalnego sponsora, wynosiła aż pięć milionów złotych.

Ale skończyło się tylko na spotkaniu. "Pani Elżbieta" zniknęła, nie odpisywała na maile, a temat współpracy z Fly Emirates upadł. Kto wie, co by było, gdyby warunki umowy z prestiżową linią lotniczą zostały dopięte. W końcu to sponsor Realu Madryt czy Arsenalu.

Obecnie Wisła Kraków pod wodzą nowego trenera przygotowuje się do rundy wiosennej I ligi. 18 lutego piłkarze prowadzeni przez Alberta Rude zmierzą się ze Stalą Rzeszów.