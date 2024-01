Mourinho szybko skończy z bezrobociem. Negocjuje z byłym klubem Krychowiaka

Po 20 kolejkach Serie A Roma zajmuje dopiero dziewiąte miejsce i ma 29 punktów, czyli o cztery mniej niż Lazio, które jest szóste. I o pięć punktów mniej niż Fiorentina, zajmujące ostatnie miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. A co gorsze: nie widać było poszlak, że może być lepiej, więc Jose Mourinho został zwolniony.

Portugalczykowi ani razu nie udało się zakwalifikować do TOP 4 ligi włoskiej, choć taki miał cel, a na domiar złego drużyna prezentowała niezwykle defensywny i toporny styl gry. Mourinho co prawda w pierwszym sezonie wygrał przynajmniej Ligę Konferencji UEFA, a w minionym sezonie był finalistą Ligi Europy, ale to nie wystarczyło, by utrzymać posadę.

Trudno jednak przypuszczać, że Mourinho zostanie bez pracy. Tym bardziej że jego nazwisko wciąż elektryzuje. A już na pewno potwornie bogatych Saudyjczyków, którzy pragną ściągać na Bliski Wschód wielkie gwiazdy.

Mourinho obejmie Al-Shabab?

Jak donosi arabska gazeta "Asharq Al-Awsat", Mourinho negocjuje kontrakt z Al-Shabab. Portugalczyk miał się już porozmawiać z Saudyjczykami na platformie Zoom. Al-Shabab to 11. siła Saudi Pro League. I ma zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. W byłym klubie Grzegorza Krychowiaka, który dziś gra w Abha City, Mourinho spotkałby kilku znanych z Europy piłkarzy, jak Ever Banega czy Yannick Carrasco.

De Rossi następcą Mourinho

- Teraz, kiedy patrzę na chłopców, którzy siedzą w szatni przed meczem i odpalają Instagrama, to chcę wyjąć kij baseballowy i powybijać im zęby. Ale też wiem, że pokolenia się zmieniają - powiedział kiedyś Daniele De Rossi. Choć legenda Romy ma bardzo skromne doświadczenie trenerskie, to właśnie zastąpiła na stanowisku Jose Mourinho. Więcej o nim przeczytacie poniżej: