Oto imperium biznesowe legendy Manchesteru United. Jest warte fortunę

W obecnych czasach bardzo rzadko zdarza się, by piłkarz całą swoją karierę spędził w tylko jednym klubie. W przeszłości było to bardziej powszechne zjawisko, a jednym z graczy, który przywiązany był do końca do swojej drużyny, był Gary Neville. Były reprezentant Anglii przez lata stanowił o sile defensywy Manchesteru United. I miał szczęście grać w złotej erze sir Alexa Fergusona. Choć buty na kołku zawiesił 2 lutego 2011, to już w trakcie trwania kariery świadomie szykował się do życia po niej.

Imperium biznesowe Garry'ego Neville'a

W wieku 20 lat piłkarz po raz pierwszy spróbował swoich sił w biznesie. W 1995 roku po raz pierwszy zaczął inwestować w nieruchomości. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Były obrońca Manchesteru United, a obecnie ekspert telewizyjny, aktualnie jest właścicielem 56 firm. W ich skład wchodzą sieci różnych spółek i nieruchomości - od hoteli i kamienic aż po puby, restauracje i media. Według portalu "The Sun" biznesowe imperium przyniosło mu już setki milionów euro zysku. Szacowana wartość jego działalności wynosi aż 120 milionów euro.

Najbardziej znanym przedsięwzięciem obecnego 48-latka jest bez wątpienia sieć hoteli Stock Exchange i Hotel Football, które są warte około 35 milionów euro, czyli prawie jedną trzecią jego korporacyjnego majątku - zauważył "The Sun". Oba budynki mieszczą się w Manchesterze, a pierwszy z wymienionych obiektów Neville prowadzi we współpracy ze swoim byłym kolegą z drużyny - Ryanem Giggsem.

Oprócz nieruchomości i hotelarstwa, były gracz Manchesteru United prowadzi też firmę Tiger Sports Management, która zajmuje się prawami do wizerunku i sponsoringiem. W roku obrotowym 2017/18 jej zysk wyniósł milion funtów, co w przeliczeniu na polską walutę daje ponad 5 milionów złotych. Neville jest także współzałożycielem takiego programu, jak m.in. "The Overlap". A to tylko kilka przykładów jego biznesów.

W Manchesterze United Neville łącznie wystąpił w 602 meczach, w których strzelił siedem goli i zanotował 49 asyst. Z kolei w barwach reprezentacji Anglii rozegrał 85 spotkań.

Z angielskim klubem zdobył 12 tytułów mistrza Anglii, dwa puchary Ligi Mistrzów, cztery puchary Anglii, trzy Puchary Ligi Angielskiej, siedem tarcz Superpucharu Anglii, jeden Puchar Interkontynentalny i tyle samo tytułów mistrza Klubowych Mistrzostw Świata.