Kompromitacja byłego piłkarza Manchesteru City. Jest wyrok za handel narkotykami

Dawid Janczyk, Paul Merson czy Andrzej Iwan - co łączy wszystkich wymienionych piłkarzy? Ich kariery zostały zniszczone lub zahamowane przez różne używki, od których byli uzależnieni. Do tego grona można zaliczyć także Maxa Normana. Oprócz tego, że 25-latek zażywał narkotyki, to w dodatku jeszcze nimi handlował.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Mógł zostać gwiazdą Manchesteru City. Teraz kilka lat spędzi w więzieniu

W poniedziałek sąd w Liverpoolu skazał 25-letniego Maxa Normana za mnóstwo przewinień, w tym najważniejsze z nich, czyli posiadanie i handel narkotykami. U byłego piłkarza młodzieżowej drużyny Manchesteru City znaleziono narkotyki ukryte w... fotelu. Ich łączna wartość wynosiła około 60 tys. euro. To zdarzenie miało miejsce w 27 października 2021 roku.

Nieco ponad miesiąc wcześniej policja zapukała do drzwi Normana, jednak ten nie chciał ich otworzyć. Finalnie doszło do bójki i zatrzymania mężczyzny, który wówczas miał przy sobie, jak podaje prokuratorka Rebecca Smith cytowana przez "Daily Mail", "72 opakowania białego proszku". Funkcjonariusze skonfiskowali także telefon Anglika. Z przesyłanych wiadomości wynikało, że Max Norman nie jest tylko "użytkownikiem" narkotyków, jak zapewniał. Mężczyzna zajmował się również ich sprzedażą. Kamery przemysłowe zarejestrowały sytuację, kiedy Norman zostawiał torby na zakupy w podejrzanych miejscach, a w ich wnętrzu chował heroinę, marihuanę, crack oraz inne używki.

Anglik został zwolniony z aresztu, jednak 14 października kolejny raz go zatrzymano. Następnie władze otrzymały pozwolenie na przeszukanie jego mieszkania, gdzie znaleziono wspomniane narkotyki, schowane w fotelu. Finalnie na początku 2024 roku Max Norman został skazany na cztery i pół roku więzienia, a na jego karę złożyło się w sumie pięć wcześniejszych wyroków skazujących za dziewięć przestępstw.

"To bardzo utalentowany piłkarz, który grał zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Europie. To bardzo inteligentny młody człowiek, który może wiele osiągnąć. Więzienie byłoby dla niego surowe. To karcenie" - mówił prawnik byłego piłkarza, jednak takie tłumaczenia nie pomogły. Oskarżony przyznał się do handlu narkotykami i trafił do więzienia.

Jak podaje "Daily Mail", Max Norman opuścił Manchester City w 2015 roku, po czy przeniósł się do Wigan Athletic. Następnie zawitał w hiszpańskim klubie Deportivo El Ejido. Jego kariera zaczęła rozkwitać, kiedy trafił do angielskiego Tranmere Rovers i Morecambe. Jeszcze w 2019 roku Norman grał w Alanyasporu, jednak po odejściu z Turcji rozpoczęła się jego degradacja życiowa. Warto dodać, że 25-latek choruje na ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) i zespół Tourette’a.