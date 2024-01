Raków reaguje na obietnice Morawieckiego. Czas na krok ministra sportu

Obecny stadion Rakowa Częstochowa nie spełnia wymagań UEFA, mistrz Polski nie mógł grać meczów rundy grupowej Ligii Europy u siebie, tylko był zmuszony rozgrywać je w Sosnowcu.

Co z pieniędzmi na stadion Rakowa?

Stadion Rakowa przechodził już kilka modernizacji, ale wciąż odbiega swoim wyglądem od nowoczesnych standardów. Rozbudowa obiektu, której koszt szacowano na 70 mln zł, miała dać "Medalikom" nowy dom, który miał być wizytówką klubu i miasta. Większość tej kwoty obiecał opłacić były premier Mateusz Morawiecki. Miał wyłożyć 40 mln z kasy państwowego budżetu.

Polityk PiS-u był krytykowany za deklarację z wiosny minionego roku. Zarzucano mu populizm, niegospodarność, rozdawnictwo oraz rzucanie pustych obietnic wyborczych w ramach kampanii. PiS stracił władzę i cały plan pt. "dofinansowanie rozbudowy stadionu Rakowa" zaczął stać pod znakiem zapytania.

Na początku stycznia nowy minister sportu i turystyki Sławomir Nitras przyznał, że nie wie, czy pieniądze trafią na konto, czy to mistrza Polski, czy to władz Częstochowa, które są właścicielem obiektu.

- Nie ma dokumentów potwierdzających tę decyzję w ministerstwie sportu, natomiast znam sprawę. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że myśmy nigdy jako ministerstwo sportu, łącznie z PiS-em, nie finansowali budowy stadionów innych niż na Euro. Stadion w Szczecinie, stadion Legii, stadion Górnika Zabrze to są projekty, które powstały z pieniędzy samorządów przy wsparciu pieniędzy europejskich na poziomie regionu - skomentował Nitras na antenie Radia ZET.

O finansowe wsparcie budowy przez rząd Donalda Tuska prosił jeden z posłów.

- Chciałbym prosić nowego premiera i nowy rząd, aby docenił ambitne samorządy. Jednym z takich ambitnych samorządów jest Częstochowa. Jest w nim duży problem dotyczący stadionu. Chciałbym, aby nowy rząd wsparł Częstochowę w budowie nowego stadionu, w rozbudowie dotychczasowego stadionu dla Rakowa Częstochowa, żeby nie było tak, że Liga Mistrzów czy europejskie puchary nie mogły się odbywać w mieście - mówił poseł Polski 2050 Piotr Paweł Strach po grudniowym expose premiera.

Istnieje ryzyko, że wniosek Rakowa zostanie odrzucony przez ministerstwo, tak jak w przypadku Widzewa Łódź, którego wniosek o dotację na budowę centrum treningowego "został oceniony negatywnie w związku z niespełnieniem wymogów programu". Miasto i klub chcą uniknąć takiego scenariusza. Magistrat pozostaje w kontakcie z resortem. Raków może tylko czekać na rozwój zdarzeń.

- Nie chcemy na dziś rozważać negatywnych scenariuszy. Jako klub trzymamy kciuki, by kwestie formalne rozstrzygnęły się pozytywnie i by w Częstochowie powstał stadion, na którym będą mogły być rozgrywane mecze europejskich pucharów. Stroną w sprawie jest Urząd Miasta Częstochowy, więc to magistrat jest w bliższym kontakcie z Ministerstwem Sportu, ale oczywiście jest to dla nas bardzo ważna kwestia i jesteśmy żywo zainteresowani tym, co dzieje się wokół niej - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Michał Szprendałowicz, który z końcem stycznia odchodzi ze stanowiska rzecznika prasowego Rakowa.

Stadion Rakowa może dziś pomieścić 5500 osób. Z trzech niewielkich trybun tylko jedna jest zadaszona.