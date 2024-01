Szymański idolem całej Turcji! W kraju zapanowało szaleństwo [WIDEO]

Sebastian Szymański i jego Fenerbahce zajmują pierwsze miejsce w lidze tureckiej i walczą o mistrzostwo kraju. Oczywiście w zespole ze Stambułu jest kilku niezwykle znanych i świetnych zawodników, ale w ostatnich tygodniach to Polak robi furorę. Fani są nim zachwyceni, a najmłodsi traktują go jako idola i naśladują jego zachowania. Ukazują to wpisy w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykła skocznia w Polsce! Tylko spójrzcie, jak jest zrobiona

"Szymańskimania" opanowała Turcję. Sebastian Szymański to idol kibiców Fenerbahce

Sebastian Szymański znany jest m.in. ze swojej charakterystycznej cieszynki po golach. Reprezentant Polski zgiętą rękę przykłada do czoła, a drugą wskazuje naprzeciwko siebie. Ostatnio dołożył do tego jeszcze przejazd na kolanach. Fani mieli sporo okazji, by oglądać tak cieszącego się 24-latka, ponieważ w tym sezonie zdobył on już 12 goli i najwyraźniej przypadło im to do gustu.

Szczególnie najmłodszym kibicom, dla których Szymański stał się prawdziwym idolem. Media społecznościowe zalała prawdziwa fala filmów z młodymi fanami, którzy w koszulkach Fenerbahce wykonują cieszynkę Polaka. Robią to nie tylko na boisku, ale również w domach i są to zarówno chłopcy, jak i dziewczynki.

"Z miłością Sebastiana Szymańskiego z ryknięciem nadchodzi pokolenie fanów Fenerbahce" - czytamy na profilu 12 Numara w serwisie X (dawniej Twitter), który udostępnił materiał wideo. Filmiki pochodzą głównie z TikToka, gdzie wśród fanów tureckiego klubu zapanowała moda na Szymańskiego.

Jeśli Sebastian Szymański nadal będzie utrzymywał tak wybitną formę, to niedługo zostanie jednym z najpopularniejszych zawodników ligi tureckiej. Na razie pomocnik ma za sobą 32 mecze i poza 12 bramkami dołożył jeszcze 14 asyst. Więcej goli od niego mają jedynie napastnicy Edin Dzeko (20) i Michy Batshuayi (13), a wśród asystentów nie ma sobie równego.