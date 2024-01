Barcelona zrewanżowała się Realowi za ostatnie El Clasico. Niewiarygodna seria [WIDEO]

W minioną niedzielę Real Madryt przejechał się po FC Barcelonie w finale Superpucharu Hiszpanii. "Królewscy" wygrali 4:1 po hat-tricku Vinicius Juniora i trafieniu Rodrygo. Honorową bramkę dla drużyny Xaviego Hernandeza strzelił w tym spotkaniu Robert Lewandowski. "Real obnażył Barcelonę. Jak surowy profesor wytknął jej błędy i wykorzystał każdą niepewność. Wygrał 4:1, zgarnął Superpuchar Hiszpanii, a Katalończykom kazał zwątpić w nową erę, której nadejście szumnie ogłaszali rok temu, gdy to oni paradowali z trofeum" - pisał po tym meczu Dawid Szymczak ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Kolejny mecz FC Barcelony z Realem Madryt. Panie zrewanżowały się za panów

Okazję na pewną formę rewanżu FC Barcelona mogła liczyć w środowy wieczór. Tym razem w półfinale Superpucharu Hiszpanii zmierzyły się kobiece zespoły Barcelony i Realu Madryt. O ile w przypadku meczu panów to "Królewscy" byli faworytami, tak w przypadku spotkania pań zdecydowanymi faworytkami były piłkarki ze stolicy Katalonii.

Zaczęło się to uwidaczniać już w 12. minucie spotkania. Wtedy po zamieszaniu w polu karnym Realu Madryt piłkę do siatki skierowała Mariona Caldentey. Trzy minuty później było już 2:0 po golu Salmy Paralluelo. 20-latka fantastycznie zabrała się z piłką i technicznym uderzeniem skierowała futbolówkę do bramki rywalek. Jeszcze przed przerwą Caldentey wykorzystała rzut karny i tak naprawdę zwycięzca tej rywalizacji był już pewny. Jeszcze na początku drugiej połowy, w 52. minucie, Paralluelo wykończyła kontrę piłkarek FC Barcelony i ustaliła wynik spotkania na 4:0. To już 20. wygrana z rzędu piłkarek Barcelony. Seria trwa od wygranego 3:2 finału Ligi Mistrzyń w maju 2023 z Wolfsburgiem.

FC Barcelona - Real Madryt 4:0

Bramki: 12' 39' Caldentey, 15' 52' Paralluelo

Było to trzynaste spotkanie między oboma zespołami. Każde z nich zakończyło się wygraną FC Barceloną. W finale Superpucharu Hiszpanii Katalonki zagrają z Levante, które pokonało Atletico Madryt 3:1.