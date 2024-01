Polak znów opuszcza Manchester United, ale ma wrócić

Maxi Oyedele ma na koncie występy w drużynie Manchesteru United U21. Grał w Premier League 2 (rozgrywki ligowe dla rezerw i drużyn młodzieżowych w Anglii), EFL Trophy i Lidze Młodzieżowej UEFA. W 12 meczach strzelił jedną bramkę i zaliczył jedną asystę.

Polak z Manchesteru do outsidera czwartej ligi

Maxi Oyedele oficjalnie został wypożyczony do drużyny Forest Green Rovers, która jest w tym momencie najsłabszym zespołem League Two, czyli czwartego poziomu rozgrywkowego w Anglii. Zespół ma na koncie zaledwie 18 punktów po 26 meczach, do bezpiecznej pozycji traci siedem punktów. Odniósł tylko cztery zwycięstwa w lidze, ostatnie pod koniec października z Crawley (2:1). Od tego czasu udało się wygrać jedynie w Pucharze Anglii z ze Scarborough w połowie grudnia (4:2).

Forest Green może znaleźć się poza poziomem zawodowym w Anglii, a w uniknięciu spadku ma pomóc właśnie wypożyczony Oyedele. Rok temu młodzieżowy reprezentant Polski grał już w zespole z niższej ligi. Wiosną 2023 r. występował na wypożyczeniu w Altrincham FC, ekipie z National League, piątego poziomu angielskich rozgrywek.

Najbliższy mecz "Zieloni" zagrają 20 stycznia na wyjeździe z Gillingham FC.

Oyedele występuje na pozycji defensywnego pomocnika, ale może też grać jako klasyczny środkowy pomocnik. 19-latek zadebiutował w tym sezonie w młodzieżowej reprezentacji Polski. Łącznie zagrał trzy razy z kadrą U21. We wrześniu w meczach z Kosowem i Estonią wchodził z ławki. W tym drugim spotkaniu zanotował asystę. W październiku wyszedł w pierwszym składzie przeciwko Słowacji.

Ekipa Forest Green Rovers gra na niewielkim obiekcie The New Lawn w Nailsworth, może on pomieścić nieco ponad pięć tysięcy osób, czyli prawie wszystkich mieszkańców miasta. Grającym trenerem od grudnia jest napastnik Troy Deeney, legenda Watfordu, dla którego grał w latach 2010-2021, autor słynnej bramki z play-offów o Premier League z Leicester City z 2013 r. Jego gol w ostatniej akcji dał "Szerszeniom" finał baraży.