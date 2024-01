Spektakularny upadek Samuela Eto'o. Wybuchła kolejna gruba afera

Samuel Eto'o to jeden z najwybitniejszych napastników w historii. Co prawda nie poznali się na jego talencie w Realu Madryt, ale za to z Barceloną zdobył trzy mistrzostwa Hiszpanii i dwie Ligi Mistrzów. Puchar Europy wygrał także w barwach Interu, z którym świętował także scudetto. Bramki zdobywał

również dla m.in. Chelsea, Evertonu, RCD Mallorca czy Sampdorii.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. "Daj Boże"

Piękną kartę zapisał także w historii Kamerunu, z którym dwukrotnie wygrał Puchar Afryki, a w 2000 r. sięgnął po złoto olimpijskie. Od kilku lat Eto'o jest prezesem kameruńskiej federacji. Problem w tym, że na razie częściej się go krytykuje, niż chwali. Odkąd został prezesem, nieustannie znajduje się w środku burzy.

Chociaż kadencja prezesa federacji trwała cztery lata, to Eto'o przedłużył ją sobie do siedmiu lat, choć FIFA to kwestionuje i wciąż toczy się batalia prawna w tej sprawie. Ale to nie wszystko. Córka domaga się od niego alimentów i też walczy z nim w sądzie, a przecież toczy się także śledztwo ws. nieuczciwie odprowadzonych podatków, gdy był piłkarzem Barcelony. O napastniku zrobiło się też głośno, gdy uderzył podczas mundialu w Katarze nachalnego reportera. Jakby tego było mało, to wybuchła kolejna afera.

Kto jest sponsorem Kamerunu?

Gdy kameruńska federacja miała obowiązującą umowę z firmą Le Coq Sportif, to nagle została ona jednostronnie zerwana przez Eto'o. Były gwiazdor Barcelony - z powodu rzekomych opóźnień w płatnościach ze strony francuskiej firmy - związał Kamerun kontraktem z marką One All Sports.

We właśnie trwającym Pucharze Narodów Afryki Kamerun zremisował 1:! z Gwineą. I co ciekawe Nieposkromione Lwy nie wystąpiły wcale w koszulkach firmy One All Sports, a w starych strojach.

Jeden z kibiców na oficjalnym fanpage'u tej firmy spytał się, czy koszulki One All Sports są oficjalnymi koszulkami na turniej PNA.

- Też nie wiemy, o co chodzi. Ale o stroju na mecz decyduje federacja, a nie producent - odpisał admin One All Sports.