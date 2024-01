Oficjalnie. Nowy klub ogłosił transfer Bartosza Slisza z Legii

Dotychczas mówiło się, że Legia zarobi na sprzedaży Slisza ponad trzy miliony dolarów. Atlanta United wygrała wyścig o polskiego pomocnika z włoskim Lecce, Amerykanie oferowali lepsze warunki transferu.

Oficjalnie: Slisz będzie grał w MLS

Bartosz Slisz trafił do Legii Warszawa w 2020 r. z Zagłębia Lubin. Już w zespole "Miedziowych" uchodził za utalentowanego gracza z dużym potencjałem. Kluczową postacią w drużynie stołecznych stał się tak naprawdę za kadencji Kosty Runjaicia. Trudno było wyobrazić sobie środek pola "Wojskowych" bez Polaka.

W ciągu ostatnich czterech lat zagrał dla Legii w 165 meczach, strzelił pięć goli i zanotował 11 asyst. Dwukrotnie został mistrzem Polski, raz wygrał Puchar i Superpuchar Polski, ma na koncie występy w europejskich pucharach.

Miał ważny kontrakt z Legią do końca tego roku, dlatego władze klubu miały ostatnią szansę, by na sprzedaży Slisza zarobić. Ostatecznie została zaakceptowana oferta Atlanty United, która miała zapłacić 3,5 mln dol. Polak pomyślnie przeszedł w środę testy medyczne i podpisał kontrakt z Amerykanami do końca 2028 r.

- Bartosz to inteligentny, defensywny pomocnik, który potrafi grać w różnych systemach. Bartosz to inteligentny, defensywny pomocnik, który potrafi grać w różnych systemach. Ma 24 lata i jest bardzo dojrzały, jak na swój wiek. Cieszymy się, że możemy przyciągnąć na tym etapie kariery utalentowanego zawodnika - powiedział wiceprezes i dyrektor techniczny Atlanty United Carlos Bocanegra.

Sezon MLS dla Atlanty ruszy 24 lutego. Pierwszym rywalem będzie aktualny mistrz ligi, Columbus Crew. W kwietniu tego roku Atlanta United będzie obchodzić 10. rocznicę założenia klubu. Do MLS dołączyła w 2017 r. Zaledwie rok później wygrała mistrzostwo MLS, w 2019 zgarnęła US Open Cup i Campeones Cup.

Transfermarkt wycenia Bartosza Slisza na sześć milionów euro.