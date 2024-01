AZ Alkmaar nie może się podnieść po klęsce z Legią. Zapadła decyzja. "Wstyd i rozczarowanie"

AZ Alkmaar rozegrało niezłą rundę jesienną, którą mocno zmąciła klęska w Lidze Konferencji Europy. Tam holenderski zespół odpadł już w fazie grupowej, gdzie rywalizował z Legią Warszawa. Pierwszy mecz obu zespołów zakończył się zwycięstwem Holendrów (1:0), ale został zapamiętany przede wszystkim ze względu na skandaliczne sceny, jakie rozegrały się po ostatnim gwizdku (atak na Dariusza Mioduskiego czy aresztowanie Josue i Radovana Pankova). W rewanżu polski zespół wygrał 2:0 i wyrzucił AZ z LKE. W dodatku potem Holendrzy dostali karę od UEFA za incydenty po meczu na ich terenie.

AZ Alkmaar nie może się podnieść po porażce z Legią. To koniec

Od tamtego czasu zespół z Alkmaar mocno rozczarowuje. Jeszcze w zeszłym roku przegrał aż 0:4 z PSV, a następnie niezwykle męczył się z trzecioligowym HHC w Pucharze Holandii i dopiero po dogrywce wygrał 3:2. Przerwa zimowa nie przyniosła poprawy, najpierw AZ przegrało 1:2 kluczowy mecz ligowy z Twente, a następnie dopiero po rzutach karnych wyeliminowało z krajowego pucharu trzecioligowe Quick Boys.

Seria pięciu bardzo słabych spotkań sprawiła, że władze klubu straciły cierpliwość do trenera Pascala Jansena. Ten w środę 17 stycznia został zwolniony. Do końca sezonu jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy asystent Maarten Martens.

Pascal Jansen zwolniony z AZ Alkmaar. "Trudna i drastyczna decyzja"

- Omawialiśmy pewne kwestie i zdecydowaliśmy się rozstać. Pomimo trudnej i drastycznej decyzji jesteśmy wdzięczni Pascalowi za to, ile znaczył dla klubu przez ostatnie pięć lat. Życzymy mu samych sukcesów w dalszej karierze - powiedział Max Huiberts, dyrektor ds. piłki nożnej w AZ, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Jansen z trudem przyjął decyzję o zwolnieniu. Liczył, że uda mu się naprawić sytuację. - Jestem w piłkarskim świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, że to jest jego częścią. To oczywiście wstyd i rozczarowanie, ponieważ byłem bardzo zmotywowany, aby pomyślnie zakończyć sezon - stwierdził. W Alkmaar pracował od 2018 r., pierwszym trenerem został dwa lata później. AZ poprowadził w 162 spotkaniach, bilans to 96 zwycięstw, 24 remisy i 42 porażki. Jego największe sukcesy to trzecie miejsce w Eredivisie (2020/21) oraz półfinał Ligi Konferencji Europy (2022/23).

Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera AZ Alkmaar rozegra w sobotę 20 stycznia. Tego dnia zmierzy się z PEC Zwolle.