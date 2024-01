Szczyt głupoty na boisku. Mógł zabić rywala. Tylko zobacz, co "zrobił" sędzia [WIDEO]

Na boiskach Wybrzeża Kości Słoniowej rozgrywany jest 34. Puchar Narodów Afryki, a w tym samym czasie w innej części globu, w Katarze, trwają zmagania w Pucharze Azji, które rozpoczęły się 12 stycznia i potrwają do 17 lutego. We wtorek meczem Arabii Saudyjskiej z Omanem zakończyły się zmagania w pierwszej kolejce fazy grupowej. W nim doszło do kuriozalnej sytuacji z udziałem sędziego, który najpierw anulował, a potem ostatecznie uznał gola Saudyjczyków na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry.

Kontrowersyjna decyzja sędziego mogła wpłynąć na przebieg meczu Libanu z Chinami

Do kolejnej zastanawiającej decyzji arbitra i VAR-u doszło w pierwszym meczu drugiej kolejki fazy grupowej. W nim Liban rywalizował z Chinami w grupie A. Chociaż spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, to nie brakowało w nim okazji podbramkowych oraz emocji. Oba zespoły oddały w sumie aż 26 strzałów, z czego 12 celnych. Jednak brakowało skuteczności.

Budząca kontrowersje sytuacja miała miejsce w 13. minucie. Wtedy Khalil Khamis z Libanu wybił piłkę, a przy okazji trafił prosto w twarz Dai Wai Tsuna, nokautując reprezentanta Chin. Nie ulega wątpliwości, że Libańczyk miał nogę uniesioną zdecydowanie zbyt wysoko i mógł zrobić poważną krzywdę rywalowi. Sędzia jednak nie odgwizdał faulu oraz nie pokazał Khamisowi nawet żółtej kartki. Powód? Niemalże w tym samym czasie sędzia liniowy wskazał, że był spalony w akcji Chińczyków. Dlatego, o ile brak faulu jest zrozumiały, to sama kartka za agresywne zagranie mogłaby zostać pokazana. Jednak zarówno arbiter, jak i VAR, musieli uznać, że spalony "kasuje" to, co wydarzyło się kilka sekund później.

Opisywaną sytuację można zobaczyć na poniższym wideo od 27:58.

Po bezbramkowym remisie Liban ma punkt w tabeli, a Chiny dwa. W ostatniej serii gier w fazie grupowej Libańczycy zmierzą się z Tadżykistanem, a Chińczycy z Katarem.