Xavi pójdzie na rękę Barcelonie. Dziennikarz zdradził jego plany

14 stycznia Barcelona przegrała z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii aż 1:4. Chwilowy zryw w postaci kontaktowej bramki na 1:2 strzelonej przez Roberta Lewandowskiego nie wystarczył. W zespole Ancelottiego brylował Vincius Junior, który ustrzelił hat-tricka. Wynik w pełni oddał to, jak wyglądało niedzielne spotkanie. Mistrzowie Hiszpanii byli bezbarwni, a w przerwie Xavi nawet nie garnął się do tego, aby zmotywować zawodników do odrabiania strat.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Media: Xavi pogodził się ze zwolnieniem z FC Barcelony. Jego dni są policzone

"Nie było żadnej energicznej reakcji ze strony Xaviego. Piłkarze spodziewali się wersji trenera bardzo podobnej do tej w meczu z Almerią. Jednak pomimo kiepskiej pierwszej połowy, zespół zastał Xaviego, który nie miał ochoty rozmawiać" - ujawniły hiszpańskie media, w jaki sposób trener Barcelony zachowywał się w przerwie El Clasico.

Gdyby tego było mało, ostatnio stacja ESPN jasno przekazała, że Xavi traci zaufanie wśród swoich zawodników. Ponoć niektórzy piłkarze są zirytowani postawą trenera, który ciągle zarzuca im nieumiejętność przystosowania się do jego praktyki i stylu gry. Kolejnym kamyczkiem do ogródka Xaviego są kiepskie wyniki drużyny, która obecnie zajmuje dopiero czwarte miejsce w lidze. Szczególnie fatalna jest defensywa Barcelona. Na ten moment zespół stracił w La Lidze aż 22 bramki. Dla porównania: przez cały zeszły sezon ligowy rywale trafiali do siatki mistrzów Hiszpanii tylko 20 razy.

Wszystko to sprawia, że Joan Laporta poważnie zastanawia się nad zwolnieniem Xaviego. Nowe informacje w tej sprawie opublikował hiszpański dziennikarz Javi Miguel z dziennika "AS". Z jego wiedzy wynika, że Xavi pogodził się już z tym, że niebawem jego kontrakt obowiązujący do czerwca 2025 roku może zostać przedwcześnie zerwany. Jeśli tak się stanie, 43-latek nie ma zamiaru obciążać klubu dodatkowymi kosztami i nie będzie żądał odszkodowania. Były reprezentant Hiszpanii to legendarny piłkarz Barcelony. Jako zawodnik spędził w katalońskiej drużynie aż 17 lat, niejednokrotnie podkreślając, że utożsamia się z miastem i klubem.

Na ten moment nie wiadomo, jaka przyszłość czeka szkoleniowca Barcelony. Mimo wielu problemów otoczenie Xaviego nieustannie podkreśla, że zarówno klub, jak i trener nie mają zamiaru się rozstawać. Za to w mediach już teraz pojawiają się nazwiska trenerów, którzy mogliby zająć jego miejsce. Do tego grona zaliczani są Thiago Motta czy Rafael Marquez, który miałby zostać tymczasowym szkoleniowcem w przypadku zwolnienia Xaviego w trakcie sezonu. Ostatnio na listę następców trenera mistrzów Hiszpanii dopisany został szkoleniowiec Girony - Michel.

W kolejnym meczu Barcelona zagra z Unionistas w 1/8 Pucharu Króla. Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 stycznia o godz. 19:30.