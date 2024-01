Co za koszmar w meczu Fabiańskiego! Katastrofa [WIDEO]

Łukasz Fabiański przeżywa ostatnio dość trudny okres. Mimo że West Ham niespodziewanie przedłużył z nim kontrakt do końca czerwca 2025 roku, to wszystko wskazuje na to, że jego czas w zespole dobiega końca. Od początku sezonu sprawuje tylko funkcję rezerwowego Alphonse'a Areoli, dlatego media coraz częściej spekulują o jego odejściu. "Francuz może potrzebować godnego konkurenta" - napisał w grudniu Francis McAvennie.

Fatalny błąd obrońcy West Hamu. Fabiański nie zdążył wybić futbolówki

Dziewięć dni temu Fabiański rozegrał pełne 90 minut w spotkaniu III rundy Pucharu Anglii z Bristol City (1:1). Mimo że spisał się całkiem nieźle, to jego zespół nie był w stanie zwyciężyć, dlatego zgodnie z zasadami rozgrywek (w przypadku remisu mecz jest powtarzany, a funkcję gospodarza przejmuje drużyna, która pierwotnie grała na wyjeździe) trzeba było rozegrać drugie starcie.

Fabiański rozpoczął w podstawowym składzie również wtorkowe spotkanie, ale nie będzie go wspominał zbyt dobrze. Już w 3. minucie musiał wyjmować piłkę z siatki, a wszystko przez błąd obrońcy. Konstantinos Mavropanos, próbując zagrać do niego futbolówkę, zrobił to zbyt lekko. Mimo że 38-latek ruszył do niej, to był spóźniony, a napastnik Tommy Conway najpierw go uprzedził, a potem umieścił futbolówkę w siatce. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie

Tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony (w 51. minucie) pomocnik Said Benrahma został ukarany czerwoną kartką za kopnięcie w klatkę piersiową rywala - Joe Williamsa. Tym samym zespół Fabiańskiego kończył mecz w osłabieniu.

Mimo prób nie udało się doprowadzić do wyrównania i finalnie West Ham został wyeliminowany z rozgrywek. Według Sofascore polski bramkarz był jednak trzecim najlepszym graczem zespołu z notą 7,4 (lepsi byli tylko Emerson oraz Tomas Soucek - obaj 7,5).

Bristol City awansowało zatem do IV rundy Pucharu Anglii, w której zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy Nottingham a Blackpool. Ich pierwszy mecz również zakończył się remisem (2:2).