Burza w Niemczech. Totalny sprzeciw. Nie ominęli Lewandowskiego

Poprzedni rok był kompletnie zdominowany przez Manchester City. Nie dość, że piłkarze Pepa Guardioli zwyciężyli Ligę Mistrzów, to triumfowali również w Premier League oraz Pucharze Anglii. Najważniejszym graczem drużyny był oczywiście Erling Haaland, który strzelił 36 goli w lidze i pobił rekord Mohameda Salaha w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie. Nie wystarczyło to jednak, aby sięgnąć zarówno po Złotą Piłkę, jak i tytuł FIFA The Best.

Niemieckie media grzmią ws. zwycięstwa Messiego. "Ktokolwiek głosował na niego..."

Tuż po tym, jak Thierry Henry ogłosił, że zwycięzcą plebiscytu został piłkarz Interu Miami kamery błyskawicznie pokazały reakcję ojca Haalanda Alfa-Inge'a. Po jego wyrazie twarzy można było wywnioskować, że jest mocno zaskoczony taką decyzją.

Następnego dnia wymowny tekst na temat wyników głosowania opublikował dziennik "Sport Bild". "Czy znacie Luciano Acostę? Dla wyjaśnienia: jest Argentyńczykiem, gra w klubie FC Cincinatti i został wybrany najlepszym piłkarzem MLS. Messi, który podczas kariery w PSG czy Interze Miami, nie był nawet jednym z najlepszym w kraju, został uznany za najlepszego na świecie" - napisano.

Wrócono nawet pamięcią do 2021 roku, kiedy Robert Lewandowski pobijał rekord Gerda Mullera i triumfował w rozgrywkach Bundesligi.

"Messi zdobył Złotą Piłkę po nieudanym sezonie w FC Barcelonie, podczas którego odpadł w 1/8 finału LM, zajął trzecie miejsce w LaLiga, a ponadto po przejściu do PSG był jedynie tłem dla innych gwiazd. Choć trzeba mu przyznać, że wygrał Copa America z Argentyną, to w tym czasie Robert Lewandowski strzelił 41 goli w Bundeslidze. Nie ma wątpliwości, że był kiedyś najlepszy na świecie. Ale ktokolwiek głosował wówczas na niego, oddał głos ku pamięci Messiego z poprzednich lat" - wyjaśniono.

"Mimo upływu lat, to wciąż trwa. Argentyna wygrała MŚ pod koniec 2022 roku, dlatego trudno ją uwzględnić w głosowaniu. Nie można jednak winić światowego stowarzyszenia, ponieważ głosy oddali kapitanowie reprezentacji, trenerzy, dziennikarze oraz kibice. Bez wątpienia Messi to legenda futbolu i nikt tego nie kwestionuje. Ale jeśli będziemy zawsze brać pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia, to w 2050 roku Leo nadal będzie wybierany najlepszym piłkarzem świata" - podsumowano.

Warto dodać, że głosowanie odbywało się w dniach od 19 grudnia 2022 do 20 sierpnia 2023 roku.