Media: Wrze w Barcelonie! Druzgocąca informacja dla Xaviego

Wynik niedzielnego El Clasico jak najbardziej odzwierciedla to, jak wyglądało starcie pomiędzy Realem a Barceloną. Mistrzowie Hiszpanii nie potrafili znaleźć recepty na świetnie grający zespół Ancelottiego, w którym wyróżniał się przede wszystkim Vinicius Junior i Jude Bellingham. Szczególnie asysta Anglika była prawdziwym majstersztykiem. Za to Barcelona grała po prostu źle. "To był jeden ze słabszych meczów FC Barcelony za kadencji Xaviego." - stwierdził jasno Marcin Jaz ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Media: Miarka się przebrała. Xavi trafi zaufanie wśród piłkarzy Barcelony

W zespole Barcelony od początku sezonu nie dzieje się dobrze. Dziurawa defensywa sprawia, że drużyna traci mnóstwo bramek. Na ten moment tylko w samej La Lidze rywale pokonywali bramkarza mistrzów Hiszpanii aż 22 razy, czyli dwa razy więcej niż łączna liczba straconych goli w poprzednich rozgrywkach. Mimo to Xavi po każdej porażce przekonuje, że wierzy w swój zespół, a piłkarze wierzą w zamysł taktyczny trenera.

Okazuje się, że relacje trenera Barcelony z zawodnikami wcale nie muszą wyglądać tak dobrze, jak opisuje to sam Xavi. Według informacji przekazanych przez ESPN "niektórzy piłkarze są zirytowani faktem, że szkoleniowiec cały czas zarzuca im nieumiejętność dostosowania się do jego stylu gry i taktyki, którą preferuje". Oprócz tego część szatni Barcelony zwróciła uwagę na nierówne traktowanie w sytuacjach wytykania błędów czy ostrych przemów. "Kilku zawodników pierwszego składu traci w niego wiarę" - czytamy.

20 grudnia 2023 roku Barcelona mierzyła się u siebie w lidze z Almerią. Ponoć w przerwie Xavi wygłosił najsurowszą i najostrzejszą przemowę w dotychczasowej karierze, aby odpowiednio zmotywować swoich piłkarzy. Ostatecznie mistrzowie Hiszpanii wygrali 3:2. Mogłoby się wydawać, że po gwizdku kończącym pierwszą połowę niedzielnego El Clasico trener powinien zrobić to samo. Tymczasem rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. "Nie było żadnej energicznej reakcji ze strony Xaviego. Piłkarze spodziewali się wersji trenera bardzo podobnej do tej w meczu z Almerią. Jednak pomimo kiepskiej pierwszej połowy, zespół zastał Xaviego, który nie miał ochoty rozmawiać" - zdradzały hiszpańskie media.

Wszystkie te sytuacje mają sprawiać, że Xavi z tygodnia na tydzień traci zaufanie szatni. Jego kontrakt jest ważny do czerwca 2025 roku. Otoczenie szkoleniowca zapewnia, że relacje z zawodnikami są świetne, a Laporta ani myśli o przedwczesnym zwolnieniu, jednak i te informacje zostały podważone przez ESPN. Stacja podaje, że jeśli prezydent klubu zdecyduje się zwolnić 43-latka jeszcze w tym sezonie, tymczasowym trenerem Barcelony zostanie jej były piłkarz, Rafael Marquez. Dodatkowo dziennikarz Jose Alvarez w programie "El Chiringuito" stwierdził, że Xaviego na stanowisku trzyma jedynie zaufanie Joana Laporty. Dyrektor sportowy klubu - Deco - próbuje rzekomo przeforsować kandydaturę Marqueza.

Obecnie FC Barcelona z 41. punktami na koncie zajmuje dopiero czwarte miejsce w tabeli La Ligi. Do pierwszej Girony mistrzowie Hiszpanii tracą osiem punktów. W kolejnym meczu Barcelona zagra z Unionistas w 1/8 Pucharu Króla.