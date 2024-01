Kane otwarcie mówi o Lewandowskim. Bez ogródek

Harry Kane strzelił w piątek gola w ligowym meczu z TSG Hoffenheim i tym samym ma już na koncie 22 bramki w tym sezonie Bundesligi. Zbliża się zatem do legendarnego rekordu Roberta Lewandowskiego, który w rozgrywkach 2020/21 zaliczył 41 trafień. I choć czasu jest jeszcze sporo, to niewątpliwie ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Nieoczekiwanie "Kicker" zapytał go o to, jakie ma zdanie o polskim snajperze.

