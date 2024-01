Sceny na gali FIFA The Best. Tylko zobaczcie, co zrobił ojciec Haalanda [WIDEO]

Lionel Messi ma na koncie osiem statuetek Złotej Piłki, czyli najważniejszego indywidualnego wyróżnienia w piłce nożnej, które zawodnicy odbierają na prestiżowej gali organizowanej przez France Football. Oprócz tego na koncie Argentyńczyka znajdują się trzy nagrody piłkarza roku. Ta nagroda przyznawana jest na gali The Best, którą w 2016 roku stworzyła FIFA. W poniedziałek 15 stycznia Messi zgarnął ostatnią ze statuetek, mimo że zabrakło go na uroczystej ceremonii.

Ojciec Haalanda nie był zbyt zadowolony z wyników gali FIFA The Best. Ta mina mówi wszystko

Zwycięstwo Lionela Messiego w plebiscycie FIFA The Best było dosyć kontrowersyjne, a niektórzy eksperci czy kibice jasno stwierdzili, że Argentyńczyk wygrał niezasłużenie. Przypomnijmy, nagroda ta przyznawana jest za osiągnięcia i występy, które miały miejsce w 2023 roku. Wówczas Lionel Messi był świeżo upieczonym mistrzem świata, jednak puchar zdobył w grudniu 2022 roku. W 2023 roku 36-latek w burzliwych relacjach opuszczał PSG, nie strzelał zbyt dużo bramek, a w lipcu na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do amerykańskiego Interu Miami.

Co prawda w klubie Davida Beckhama zaliczył kapitalny start, jednak zwycięstwa w Leagues Cup nie można porównać do wygrania Ligi Mistrzów czy Premier League, czego dokonał chociażby Erling Haaland, strzelając łącznie 47 bramek. Z tego powodu wielu fanów uważało, że rywalizacja o miano najlepszego piłkarza 2023 roku powinna odbywać się między Norwegiem a Kylianem Mbappe. Ostatecznie nagroda powędrowała do Messiego, który w 2023 roku zaledwie 28 razy wpisywał się na listę strzelców.

Ta wiadomość nie spodobała się ojcu napastnika Manchesteru City, Alfowi-Inge Haalandowi. Kiedy prowadzący galę Thierry Henry ogłosił, że statuetka ląduje w ręce Argentyńczyka, kamery błyskawicznie pokazały reakcję ojca Erlinga Haalanda. A ta była bardzo wymowna.

51-latek z grymasem na twarzy przewrócił oczami, unosząc jedną brew. Wideo błyskawicznie trafiło do sieci i obejrzano je dziesiątki tysięcy razy. Z pewnością Alf-Inge Haaland do końca wierzył, że jego syn może otrzymać prestiżowe wyróżnienie. Tak się jednak nie stało.