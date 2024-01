Miarka się przebrała. Hiszpanie grzmią ws. Lewandowskiego

W niedzielę 14 stycznia FC Barcelona w finale Superpucharu Hiszpanii przegrała w El Clasico z Realem Madryt aż 1:4. Kapitalne spotkanie rozegrał Vinicius Junior, który ustrzelił hat-tricka. Honorową bramkę dla mistrzów Hiszpanii zdobył Robert Lewandowski. W ostatnich tygodniach Polak wrócił do formy, o czym świadczą jego gole strzelane w trzech ostatnich meczach. Mimo to nastroje wokół 35-latka w hiszpańskich mediach nadal nie są zbyt dobre.

Hiszpanie biją na alarm ws. transferów Barcelony. Wszystko przez Lewandowskiego

Kilka dni po blamażu Barcelony na łamach katalońskiego dziennika "Sport" ukazał się artykuł z wymownym tytułem: "Zajęci Lewandowskim zapomnieli o Busquetsie". Na początku hiszpańscy dziennikarze już kolejny raz przypomnieli o wysokim kontrakcie Roberta Lewandowskiego, który jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie. Szczególną uwagę zwraca się na datę 1 lipca 2024 roku, kiedy to kapitan reprezentacji Polski rozpocznie trzeci sezon w barwach Barcelony.

Wiąże się to z podwyższeniem rocznego wynagrodzenia aż do 32 milionów euro brutto. "Za drogo. To kopniak w funkcjonowanie klubu" - piszą wprost Hiszpanie, wspominając o ofercie z Arabii Saudyjskiej, z której ich zdaniem Lewandowski mógł skorzystać. Gdyby tego było mało, Polakowi "dostało się" również za wspomnianego Sergio Busquetsa. "Sport" pisze, że Barcelona zajęła się walką o jego transfer z Bayernu Monachium, zapominając jednocześnie o ściągnięciu piłkarza na pozycję Busquetsa.

Co prawda w klubie został Frenkie de Jong, jednak według tamtejszych mediów w zespole powinien występować typowy defensywny pomocnik, który regulowałby tempo gry zespołu. A to w ostatnim czasie jest jednym z największych problemów drużyny Xaviego. Atak pozycyjny jest konstruowany wolno i niedbale, a defensywa, z której Barcelona zasłynęła w poprzednim sezonie, prezentuje się jeszcze gorzej. "Barcelona zajęta Lewandowskim zapomniała o Busquetsie, a konkretnie o zastąpieniu Busquetsa. Co za błąd. Co za ogromny błąd!" - grzmi "Sport". W teorii na boiskowej "szóstce" może grać Oriol Romeu, ale były piłkarz Chelsea od początku pobytu w Barcelonie prezentuje się fatalnie.

Tymczasem Sergio Busquets od 16 lipca 2023 roku jest piłkarzem amerykańskiego Interu Miami, gdzie występuje o boku m.in. Lionela Messiego i Jordiego Alby. Za to Barcelona bez legendarnego pomocnika w połowie sezonu straciła już 22 bramki w lidze, czyli o dwie więcej, niż w całym zeszłym sezonie La Ligi. Dziennikarze "Sportu" podkreślają, że brak solidnego piłkarza w środku pola jest przyczyną złego funkcjonowania defensywy mistrzów Hiszpanii, którzy obecnie zajmują dopiero 4. miejsce w tabeli.