Słynny trener zderzył się z Arabią Saudyjską. Wielki konflikt

We wtorek 16 stycznia o godzinie 18:30 Arabia Saudyjska rozegra swój pierwszy mecz w Pucharze Azji przeciwko Omanowi. Reprezentacja tego kraju jest jednym ze zwyczajowych faworytów do zwycięstwa w tym turnieju - do tej pory wygrywała go trzy razy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tego w polskich skokach nikt się nie spodziewał. "Zdecydowanie czuję się oszukany"

Kontrowersyjne powołania Manciniego. Odsunął trzech kluczowych zawodników reprezentacji

Wydawałoby się, że z takim fachowcem jak Roberto Mancini u sterów, Arabii powinno być tylko łatwiej - w końcu jako selekcjoner doprowadził kadrę Włoch do mistrzostwa Europy. W kraju jednak wrze, a wszystko przez decyzję Włocha o odsunięciu od składu trzech graczy kadry narodowej. Chodzi o bramkarza Nawafa Al-Aqidiego, pomocnika Salmana Al-Faraja i obrońcę Sultana Al-Ghannama. Ten pierwszy mimo niewielkiego doświadczenia reprezentacyjnego (5 meczów) jest obecnie jedynym saudyjskim bramkarzem, który regularnie gra w klubie na sensownym poziomie. Al-Faraj (68 meczów) i Al-Ghannam (30 meczów) byli za to w ostatnich latach piłkarzami, którzy zazwyczaj mogli liczyć na powołania.

Dlaczego Mancini postanowił z nich zrezygnować na zaledwie trzy dni przed startem Pucharu Azji? Jego uwagi dotyczą przede wszystkim zaangażowania.

- Zawodnicy nie decydują o tym, czy grają. Ja decyduję. Nawaf powiedział, że przyjedzie na zgrupowanie, a dzień później, w Rijadzie powiedział mi, że nie chce przyjechać. Próbowaliśmy z nim rozmawiać i chcieliśmy go zgłosić. Trzy dni temu podszedł do naszego trenera bramkarzy i powiedział 'Nie chcę tu być, jeżeli nie będę grać'. Zależy mi tylko na zawodnikach, którzy chcą walczyć za swój kraj - tłumaczył Mancini swoją decyzję dotyczącą golkipera Al-Nassr. Bramkarz stwierdził, że Włoch mija się z prawdą i zapowiedział, że jak Arabia Saudyjska zakończy swój udział w Pucharze Azji, to odpowie na jego zarzuty.

Podobne pretensje Mancini miał do Salmana Al-Faraja i Sultana Al-Ghannama. - Pierwotnie byli zgłoszeni. Salman powiedział mi, że nie chce grać w sparingach. Spytałem Sultana, czy będzie zadowolony z gry w tych meczach i powiedział, że nie będzie - powiedział szkoleniowiec Arabii Saudyjskiej.

Mancini tonuje nastroje. "Oman prawdopodobnie jest silniejszy"

Choć w Arabii Saudyjskiej liczą na to, że drużyna narodowa w końcu wygra Puchar Azji - od jej ostatniej wygranej w tym turnieju minęło już 28 lat - to zdaniem Manciniego prowadzona przez niego kadra nie będzie faworytem meczu z Omanem.

- Mieliśmy dwa tygodnie, żeby pracować z zawodnikami. Wszyscy wiemy, że piłkarz z Omanu grają regularnie w lidze i prawdopodobnie są silniejsi (...). Jutro czeka nas trudny mecz - mówił w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej.

Do tej pory zarabiający 25 milionów euro rocznie szkoleniowiec - taką informację podała "La Gazzetta dello Sport" - poprowadził Arabię Saudyjską w sześciu meczach. Dwa wygrał, jeden zremisował i trzy przegrał.