Polak robi furorę za granicą. Kolejne dwa gole. W ekstraklasie się na nim nie poznali

Przed obecnym sezonem kariera Kacpra Kostorza stała w miejscu. Były reprezentant Polski do lat 20 miał niegdyś łatkę sporego talentu, ale w ekstraklasie otrzymywał nieliczne szanse - w Legii Warszawa, Pogoni Szczecin i Koronie Kielce rozegrał na tym poziomie zaledwie niecałe 400 minut. Wydawało się, że jeśli szybko coś się nie zmieni, to jego kariera będzie jednym wielkim niewypałem.

Polak zachwyca w Holandii. Strzelił już 10 goli. Pogoń oddała go bez żalu

W tym sezonie nastąpił jednak przełom - Kostorz został wypożyczony z Pogoni Szczecin do grającego w Eerste Divisie (2. poziom rozgrywkowy w Holandii) FC Den Bosch i jest bohaterem tego klubu. Choć można się zastanawiać, czy bramki strzelone na tym poziomie wiele znaczą, to czołowi strzelcy tej ligi mogą dostać szansę w lepszych klubach. Drużyna Kostorza jest autsajderem - na półmetku sezonu zajmuje 18. miejsce w dwudziestozespołowych rozgrywkach. Bez Polaka sytuacja byłaby jednak jeszcze gorsza.

Do tej pory Kostorz miał udział przy 14 z 24 bramek, które FC Den Bosch zdobyło w tym sezonie. Wczoraj strzelił dziewiątego i dziesiątego gola w Eerste Divisie w meczu przeciwko Jong PSV. W 26. minucie urwał się obrońcom, minął bramkarza i strzelił obok rozpaczliwie interweniującego defensora.

Po przerwie Jong PSV odrobiło straty i ostatecznie zdołało wyjść na prowadzenie. Mecz zbliżał się już do końca i wydawało się, że FC Den Bosch przegra 14. mecz w tym sezonie. Tak się jednak nie stało dzięki Kostorzowi. Polski napastnik odnalazł się w polu karnym przy rzucie rożnym i w 85. minucie wyrównał dzięki bramce zdobytej głową.

Jaka przyszłość czeka Kostorza? Zostało mu już tylko pół roku

Co dalej z polskim napastnikiem? Już w czerwcu 2024 skończy się jego wypożyczenie do FC Den Bosch i piłkarz wróci do Pogoni, gdzie ma umowę do 2026 roku. Jeżeli utrzyma obecną formę, to być może w końcu doczeka się poważnej szansy w ekstraklasie. Istnieje też szansa, że będzie chciał zostać w Holandii, gdzie radzi sobie bardzo dobrze. Choć na transfer do Eredivisie szanse wydają się dalej małe, to możliwość trafienia do lepszej drużyny w Eerste Divisie wydaje się całkiem realna. Na półmetku sezonu Kacper Kostorz jest piątym najlepszym strzelcem ligi. Od prowadzącego w tej klasyfikacji Martijna Kaarsa jest gorszy o sześć trafień.