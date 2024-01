Arabia zbuduje stadion, jakiego świat nie widział. Projekt z innej planety [WIDEO]

Arabia Saudyjska coraz śmielej poczyna sobie w świecie piłki nożnej. Kraj nie żałuje pieniędzy na budowanie solidnej ligi i ściąganie kolejnych wielkich piłkarzy do rodzimych klubów. Kolejnym krokiem miałaby być organizacja mistrzostw świata w 2034 r. Do tego oczywiście potrzeba odpowiednich stadionów. Saudyjczycy właśnie pokazali projekt jednego z nich. Kibice mogą przecierać oczy ze zdumienia, bo wygląda, jak wyciągnięty z odległej przyszłości.

Stadion nie z tej ziemi. Arabia Saudyjska zaskoczyła projektem. Cudo

Już sama lokalizacja obiektu nada stadionowi wyjątkowych walorów. Jak podaje brytyjski "Guardian", ma on stanąć na szczycie wysokiego na 200 metrów klifu nieopodal stolicy kraju Rijadu. Co prawda nie będzie stadionowym kolosem (przewidziana pojemność to 45 tys. miejsc), ale i tak nie będzie można przejść obok niego obojętnie. Otwierany dach czy wysuwana murawa to tylko początek atrakcji.

Główną mają być ściany stadionu. Projekt zakłada, że pokryją je setki metrów kwadratowych ekranów LED. To one mają zapewniać kibicom niespotykanych wrażeń, również tym znajdującym się na zewnątrz. - Futurystyczny projekt ma na celu odkrycie na nowo tradycyjnej koncepcji stadionu - podała Qiddiya Investment Company, spółka odpowiedzialna za projekt.

Ambitne plany Saudyjczyków. Nie liczą się z pieniędzmi

Stadion, który ma otrzymać imię księcia koronnego Arabii Saudyjskiej Mohammeda bin Salmana, to tylko centralny punkt szerszego planu, jakim jest stworzenie Qiddiya City - specjalego miasta, które stanie się głównym ośrodkiem rozrywki i sportu w całym królestwie. W przyszłości będzie też domem dwóch saudyjskich klubów - Al-Nassr, w którym obecnie gra Cristiano Ronaldo oraz Al-Hilal, gdzie przed sezonem trafił Neymar.

Firma Qiddiya Investment Company należy do słynnego Funduszu Inwestycji Publicznych, który zarządza majątkiem o wartości około 700 miliardów dolarów. Już wcześniej fundusz ten mocno angażował się w wydatki na wielki sport. Zainwestował m.in. projekt golfowy LIV Golf czy klub angielskiej Premier League Newcastle United.