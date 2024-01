Blamaż po golu w 92. minucie. Emocje wzięły górę. Trener reprezentacji zaatakowany

W sobotę 13 stycznia rozpoczął się Puchar Narodów Afryki. W zaledwie dwa dni doszło już do kilku sensacji. Największą wydaje się być porażka Ghany z Republiką Zielonego Przylądka (1:2). Co więcej, decydujący gol padł dopiero w 92. minucie. Wówczas na listę strzelców wpisał się Garry Rodrigues. - Jesteśmy bardzo rozczarowani wynikiem. Wiem i moi piłkarze też zdają sobie sprawę z tego, że obywatele Ghany mają duże oczekiwania związane z tym turniejem - mówił selekcjoner Chris Hughton. To właśnie na nim wielu kibiców skupiło złość. Jeden z nich przekroczył granicę.

Selekcjoner reprezentacji Ghany zaatakowany przez kibica. Do akcji wkroczyła ochrona

Jak informuje Agencja Reutera, po meczu w hotelu, w którym przebywa reprezentacja Ghany, doszło do incydentu. Na miejscu na szkoleniowca czekał jeden z wściekłych fanów. Był zdenerwowany wynikiem spotkania i winą za to obarczył właśnie Hughtona. W pewnym momencie nie utrzymał nerwów na wodzy i próbował uderzyć trenera. Powstrzymała go jednak ochrona, a następnie przejęła go wezwana na miejsce policja.

Nieco więcej szczegółów na temat incydentu zdradził rzecznik reprezentacji Ghany, Henry Asante. - Kibic podszedł do trenera i wyraził niezadowolenie, a także rozczarowanie wynikiem meczu. Dodatkowo powiedział selekcjonerowi, by poprawił się lub odszedł z pracy. To była konfrontacja słowna. Nie doszło do kontaktu fizycznego. Kibic został zabrany przez ochronę - wyjawił działacz.

W związku z porażką Ghana mocno skomplikowała sytuację w tabeli. Obecnie zajmuje ostatnie, czwarte miejsce. Nadal ma szanse na wyjście z grupy, ale może być trudno o zajęcie wysokiej lokaty. Mimo wszystko Hughton zrobi wszystko, by pomóc drużynie awansować dalej. Kolejny mecz Ghana rozegra z Egiptem.

Hughton jak na razie zawodzi na ławce Ghany. Statystyki nie kłamią

Irlandczyk przejął drużynę narodową w marcu 2023 roku, a wcześniej pracował w kadrze jako doradca techniczny. Sam ma powiązania z Ghaną - jego ojciec urodził się bowiem w tym kraju. Jak na razie jego przygoda z ławką trenerską afrykańskiego zespołu nie napawa optymizmem. Poprowadził go w 10 meczach, wygrywając cztery z nich. Tyle samo zakończyło się porażką, a w międzyczasie dwukrotnie zremisował.

Mimo wszystko ma spore doświadczenie w roli szkoleniowca. W przeszłości pracował m.in. w Newcastle United, Norwich, Brighton czy Nottingham Forest. Był też asystentem trenera Irlandii oraz Tottenhamu. Prowadził również młodzieżowe drużyny angielskiej ekipy, gdzie spędził większość kariery, ale w roli zawodnika.