Sensacyjne doniesienia. Messi nie odbierze ważnej nagrody. Znamy powód

Leo Messi pomimo 36 lat na kraku nadal pozostaje sportowym fenomenem. Przez wielu nadal uważany jest za najlepszego piłkarza świata - również w minionym 2023 r. W październiku to właśnie Messi ósmy raz w historii zgarnął prestiżową Złotą Piłkę w plebiscycie organizowanym przez France Football. Dlatego też to właśnie w nim upatruje się głównego faworyta do zdobycia głównej nagrody na gali FIFA Best Awards. Już wiadomo, że piłkarz Interu Miami nagrody nie odbierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Leo Messi nie przybędzie na galę FIFA Best Awards. Dlaczego? To jakiś znak?

A przynajmniej nie zrobi tego osobiście. Okazuje się, że Messiego podczas uroczystości zorganizowanej w Londynie po prostu zabraknie. Jak podał argentyński dziennikarz Ariel Senosiain w DSport Radio, Messi postanowił zostać w Miami. Co takiego go zatrzymało?

Okazuje się, że Messi zamierza oszczędzać siły przed zbliżającym się okresem przygotowawczym. Jego Inter Miami w najbliższych dniach rozpocznie serię siedmiu meczów towarzyskich. Już w najbliższy piątek zmierzy się z reprezentacją Salwadoru, a trzy dni później zagra z FC Dallas. Następnie ruszy w wielkie tournée po Bliskim Wschodzie i Azji. Messi stanie m.in. naprzeciwko Cristiano Ronaldo i jego Al-Nassr. Na koniec rozegra sparing z argentyńskim Newell's Old Boys.

Gdyby Messi, faktycznie okazała się laureatem głównej nagrody, sięgnąłby po nią już po raz trzeci. Wcześniej zdobywał ją w 2019 i 2022 r. Gala FIFA Best Awards organizowana jest od 2016, a w 2021 r. za najlepszego piłkarza uznano podczas niej Roberta Lewandowskiego. Z kolei rok temu nagrodę im. Ferenca Puskasa za najpiękniejszą bramkę sezonu otrzymał Marcin Oleksy. Nagrody otrzymają także m.in. najlepszy trener, najlepsza piłkarka, najlepszy bramkarz czy drużyna roku. Gala rozpocznie się w poniedziałek o godz. 20:30.