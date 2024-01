Dobre wieści dla kibiców Legii. Nadawca ogłosił, że pokaże jej mecze

Piłkarze Legii Warszawa wrócili do treningów po świąteczno-noworocznej przerwie 10 stycznia. Mają już za sobą kilka dni pracy w Polsce i jeden sparing. Rozgromili Olimpię Elbląg aż 6:0. Obóz przygotowawczy w Turcji rozpocznie się już we wtorek.

Sparingi Legii będą transmitowane

Pod koniec listopada Legia poinformowała, że zimą uda się na dwutygodniowe zgrupowanie do tureckiego Belek. Turcja to popularny kierunek dla polskich klubów, które będą szykować się do rundy wiosennej. Ten kraj wybrało aż 14 zespołów PKO Ekstraklasy, z czego dziesięć będzie trenować w Belek, w tym pięć z sześciu czołowych zespołów w tym sezonie.

Legioniści będą nocować i trenować w kompleksie hotelowo-sportowym Cornelia Diamond. W czasie pobytu będą mieli boisko na wyłączność. "Miejscowa infrastruktura i uwarunkowania klimatyczne panujące na południowym wybrzeżu Turcji (prowincja Antalya) są doskonale znane sztabowi i zawodnikom, którzy korzystali z niej w 2015, 2020 i 2023 roku. W ramach ośrodka Cornelia Diamond zespół będzie miał do dyspozycji na wyłączność dobrze utrzymane boisko oraz wysokiego standardu zakwaterowanie. Z infrastruktury resortu w ostatnich latach oprócz Legii korzystały m.in. Bayern FC, AFC Ajax i FC Basel" - czytamy w komunikacie Legii z 23 listopada.

Legia ma trenować w Belek w dniach 16-30 stycznia. W tym czasie ma zagrać trzy mecze kontrolne. Dogadane ma sparingi z Ordabasami Szymkent, Rapidem Wiedeń i Dynamem Kijów.

Pierwszy z zespołów zdążyli poznać latem Kazachowie niespodziewanie napsuli legionistom krwi, ale ostatecznie musieli uznać ich wyższość w dwumeczu eliminacji do LKE. Ordabasy zostały w tym roku mistrzem Kazachstanu. Pozostali rywale to uznane marki w Europie, czołówka austriackiej i ukraińskiej ligi, choć w tym sezonie obie ekipy muszą gonić podium. Szczególnie w przypadku Dynama to niespodzianka.

Wiadomo już, że sparingi Legii będą dostępne dla widzów a za transmisje z tych trzech spotkań przeprowadzi platforma Viaplay i zapewni komentarz języku polskim. Zgodnie z harmonogramem pierwszym rywalem "Wojskowych" będą Ordabasy (20 stycznia). Następnie legioniści zagrają z Rapidem (25 stycznia), a zgrupowanie w Belek zakończą meczem z Dynamem (29 stycznia). Wszystkie spotkania zaplanowano na godzinę 15:00.

Po powrocie z Turcji Legia będzie jeszcze trenować przez kilka dni w swoim centrum treningowym we wsi Książenice.

Pierwszy mecz ligowy w 2024 r. Legia zagra 9 lutego na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Sześć dni później zmierzy się z norweskim Molde w fazie play-off Ligi Konferencji Europy.