Pazdan zobaczył wpis i zdjęcie Milika. Nie mógł się powstrzymać

W czwartkowy wieczór Arkadiusz Milik wyszedł w pierwszym składzie w meczu Juventusu z Frosinone w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Polak znacząco przyczynił się do awansu turyńczyków, którzy pokonali Frosinone aż 4:0. Milik zdobył trzy gole i był bohaterem zespołu. Poza nim na listę strzelców wpisał się jeszcze Kenan Yildiz. 29-latek na ten wyczyn czekał dwa lata. Ostatni raz trzy gole w jednym meczu strzelił na początku lutego 2022 roku, kiedy Olympique Marsylia grał z Angers.

Tak Arkadiusz Milik spędza wolny czas

W miniony weekend zawodnicy Juventusu otrzymali nieco wolnego. Z tego faktu ucieszył się Arkadiusz Milik, który postanowił spędzić wolny czas ze swoją ukochaną. Reprezentant Polski zdecydował się zabrać Agatę do Mediolanu na prestiżowy pokaz mody. Na wybiegach swoje kolekcje zaprezentowały najpopularniejsze marki.

Piłkarz i influencerka prezentowali się olśniewająco, a efekty ich stylizacji można zobaczyć na profilu instagramowym Polaka. Milik miał na sobie dwurzędowy, granatowy garnitur i do tego biały sweterek z golfem. Z kolei Sieramska postawiła na krótką, białą koszulkę, futro tego samego koloru oraz czarne, obcisłe spodnie. Całość uzupełniała szara torebka, którą kobieta trzymała w lewej ręce.

Michał Pazdan zaczepił Milika

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Zareagował nawet 38-krotny reprezentant Polski Michał Pazdan, który nawiązał do przeszłości. "A w Katowicach do Silesii to w krótkich spodenkach się chodziło" - napisał Pazdan na Instagramie.

Milik pochodzi ze Śląska. Urodził się w Tychach, ale jest wychowankiem Rozwoju Katowice. Natomiast Silesia to jedno z największych centrów handlowych w Katowicach.

Kolejną szansę na zdobycie gola Milik będzie miał już we wtorek, 16 grudnia. Tego dnia jego drużyna zmierzy się z Sassuolo w Seria A. Po 19. kolejkach Juventus plasuje się na drugiej lokacie i ma pięć punktów straty do Interu Mediolan.