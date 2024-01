Sytuacja Barcelony jest tragiczna. "Pogrzeb". Nawet Madryt współczuje

Kontaktowy gol Roberta Lewandowskiego był jak pustynny miraż dający kibicom Barcelony złudną nadzieję, że ich zespół wstaje z kolan i może postawić się Realowi. W 33. minucie, gdy Polak przytomnie dopadł do bezpańskiej piłki tuż przed polem karnym i soczystym strzałem pokonał Andrija Łunina, dało się uwierzyć, że ten finał nie będzie tak jednostronny, jak wskazywałby początek. Wtedy dwukrotnie do bramki Barcelony trafiał - w 7. i 10. minucie - Vinicius Jr. Ale po kilku minutach Real znów odskoczył po golu z rzutu karnego, a w drugiej połowie dobił Barcelonę czwartym trafieniem, uwidaczniając kolosalną przewagę, którą miał w każdym elemencie gry - od obrony po atak. Na 4:1 poprzestał, kolejnego gola nie szukał już tak zawzięcie, włączył tryb energooszczędny i z obojętnością podawał piłkę, wyczekując końca meczu. A to czasem nawet bardziej upokarzające niż strzelenie sześciu goli.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Ciężar tej porażki - tak wysokiej, zasłużonej i niezaprzeczalnej, wynikającej z druzgocącej mieszanki indywidualnych błędów i bezsensownego planu na mecz, a nade wszystko podsumowującej ostatnie tygodnie i spinające klamrą cały rok od triumfu do klęski w Superpucharze - dopiero poznamy. Co prawda prezes Joan Laporta jeszcze przed dekoracją zwycięzców obejmował Xaviego na oczach widzów, jakby chciał wysłać sygnał, że wciąż go wspiera. Ale wątpliwości czy trzyma w ramionach odpowiedniego trenera nigdy nie były większe. Dawno też Xavi nie miał tak zafrasowanej i pozbawionej nadziei miny, jak wtedy, gdy oczekiwał na wręczenie medali i obserwował bawiących się piłkarzy Realu. Hiszpanie piszą w poniedziałkowych wydaniach, że atmosfera w obozie Barcelony przypominała pogrzeb. Tak smutny i przytłaczający, że obudził współczucie nawet wśród madrytczyków.

To samo miejsce, ten sam mecz, zupełnie inny efekt

Cofnijmy się o rok. Również w Rijadzie, podczas turnieju rozgrywanego w identycznej formule - z czterema zaproszonymi zespołami i "Klasykiem" w finale - Barcelona zatankowała paliwo na resztę sezonu, a wygrany wówczas Superpuchar - jak mówił Xavi - zdziałał cuda, jeśli chodzi o pewność siebie. To był przełom. Do Arabii Saudyjskiej przyleciał zespół niezbyt pewny, jeszcze nieukształtowany, mający sporo problemów, wyeliminowany z Ligi Mistrzów już w fazie pucharowej. Wyleciał pozytywnie naładowany na resztę sezonu, z pierwszym trofeum Xaviego w trenerskiej karierze i wieloma pozytywami z wygranego 3:1 finału nad Realem Madryt, które przekonały samych piłkarzy, że uda im się utrzymać pięciopunktową przewagę w lidze do końca sezonu. Barcelona zagrała wtedy według obietnicy, którą niosło ze sobą podpisanie kontraktu z Xavim - ofensywnie, przebojowo i zgodnie z najważniejszymi wartościami klubu. - To prezent dla wszystkich kibiców, którzy w ostatnich latach doświadczyli wielu złych chwil. Mam też nadzieję, że to pierwsze trofeum z wielu - piał z zachwytu Xavi na konferencji prasowej tuż po meczu. I tak rzeczywiście się stało: jego drużyna wskoczyła na falę, która wyniosła ją aż do mistrzostwa Hiszpanii.

Teraz, równo po roku, Barcelona liczyła, że dokona tego samego. Znów szukała w Superpucharze punktu zwrotnego. Z dala od domu miała zapomnieć o marazmie z ostatnich tygodni, gdy wygrała mecze w tak nieprzekonujący sposób, że kibicom trudno było cieszyć się z kolejnych punktów. Mimowolnie pojawiała się myśl, co będzie, gdy Barcelona spotka na swojej drodze lepszego rywala niż pokonana 3:2 Almeria, ograne 2:1 Las Palmas czy wyeliminowanego z Pucharu Króla czwartoligowca Barbastro (3:2). Wciąż martwiły ich przedświąteczne porażki 2:4 z Gironą, 2:3 z Royal Antwerp w Lidze Mistrzów i remis 1:1 z Valencią. Nadal nie było widać postępu w grze drużyny i poprawy formy któregokolwiek zawodnika. Do tego doszły kontuzje - rok temu Xavi wprowadził nowy system z czterema środkowymi pomocnikami, w którym Gavi występował jako fałszywy lewy skrzydłowy, ale dzisiaj, choć tę taktykę wskrzesić, zostały z niej tylko strzępki: sam Gavi zerwał więzadła krzyżowe przednie w kolanie i w tym sezonie już nie zagra, Pedri stracił połowę dotychczasowego sezonu z powodu problemów z mięśniami, Frenkie de Jong był niedostępny z powodu kontuzji kostki, a sprowadzony latem Oriol Romeu - zawodzi.

Ale mecz z Realem uwidocznił przede wszystkim problemy z bronieniem. "Barcelona bez piłki jest bezbronna" - pisze w poniedziałek "Mundo Deportivo". W zeszłym sezonie zdobyła mistrzostwo, wielokrotnie wygrywając 1:0. W lidze straciła zaledwie 20 goli w 38 meczach, tymczasem już na półmetku tego sezonu - po dziewiętnastu spotkaniach - ma ich 22. W finale próbowała łapać piłkarzy Realu na spalonym, broniła daleko od własnej bramki, zostawiając mnóstwo wolnej przestrzeni za plecami obrońców, chociaż każdy trener w Hiszpanii wie, że identycznie jak dzieciom nie daje się do zabawy zapałek, tak nie można zostawić przestrzeni Viniciusowi Jr., bo w obu przypadkach skończy się to pożarem. W dodatku Xavi zachował się tak, jakby przegapił, że w Realu nie gra już Karim Benzema, a Vinicius dawno odkleił się od bocznej linii i dostał od Carlo Ancelottiego pełną swobodę ataku. Wystawił na prawej obronie, jakby do opieki nad Brazylijczykiem, Ronalda Araujo, który w poprzednich Klasykach rzeczywiście potrafił go okiełznać. Tyle że tym razem nawet na niego nie wpadał, bo Vinicius poruszał się głównie środkiem boiska, gdzie z kolei grał kompletnie zagubiony Jules Kounde. Efekt? Dwa gole w dziesięć minut, rzut karny spowodowany przez Araujo, czerwona kartka w 71. minucie i błędy Kounde przynajmniej przy dwóch bramkowych akcjach. Real jednym podaniem mijał obrońców Barcelony, a jego nadzwyczaj szybcy napastnicy - Vinicius Jr. i Rodrygo hasali przez nikogo nie niepokojeni. Xavi stworzył im idealne warunki do zabawy, a nieskoordynowany pressing jego zawodników w środku pola jeszcze ułatwił rozgrywającym Realu dostarczenie im piłki pod pole karne przywiązanego do bramki Inakiego Peni.

Xavi zostanie zwolniony? "Sytuacja jest tragiczna"

Kibice Barcelony mogą oczywiście być przerażeni stylem i dosadnością tej porażki. Ale czy zaskoczyła ich porażka sama w sobie? Kto ogląda ostatnie mecze, raczej nie mógł zakładać, że z dnia na dzień - wbrew okolicznościom, przesłankom i logice - uda się rozwiązać tak wiele problemów naraz, by rywalizować z zespołem tak silnym, jak Real Madryt. Już łatwiej było uwierzyć, w to, co w istocie się stało - że pierwszy poważny rywal wypunktuje Barcelonę i brutalnie pokaże jej, ile warte były przepchnięte kolanem zwycięstwa z ligowymi przeciętniakami.

Zaraz po półfinałowym meczu z Osasuną - pierwszym od połowy września wygranym różnicą więcej niż jednej bramki, a przez to wnoszącym nieco nadziei, że Barcelona odzyska chociaż resztki pewności siebie, pisaliśmy: "W piłce nic nie dzieje się ot tak. Mecz wciąż stał na niskim poziomie i nie da się go nawet porównać z pierwszym półfinałem między Atletico a Realem Madryt (3:4), w którym kipiało od emocji i jakościowych zagrań. Ten półfinał nie odczarował ostatnich tygodni. Wiele prawd wciąż obowiązuje - wciąż żaden z piłkarzy Barcelony nie jest w lepszej formie niż był w poprzednim sezonie, wciąż długimi fragmentami wciąż można było pomyśleć, że zawodnicy Barcelony grają ze sobą pierwszy raz i nie mają żadnych schematów ani klarownego pomysłu, jak zaskoczyć rywala. Ten mecz to jednak kroczek do przodu - i w przypadku Barcelony, i w przypadku Lewandowskiego. Teraz trzeba poczekać, czy pojawi się kolejny. Dopiero zwycięstwo w finale faktycznie może zmienić kurs na resztę sezonu".

Zwycięstwo, które nie nadeszło, stawia fundamentalne pytania przed władzami Barcelony: co dalej z Xavim, co dalej z ich projektem, co jeszcze musi się wydarzyć, by w biurach spostrzegli, że obecny układ robi krzywdę wszystkim - zespół gra słabo, zachowuje tylko teoretyczne szanse na zdobycie trofeum, a Xavi niszczy własny pomnik, który zbudował jeszcze jako piłkarz i jako trener, który poprowadził Barcelonę do mistrzostwa Hiszpanii. Już pierwsze pytania na konferencji prasowej po finale oddały nastroje: "Mówiłeś, że jesteś spokojny, że Laporta cię pocieszał po meczu. Wierzysz w swój projekt i masz pełne zaufanie klubu?" - zapytała Xaviego dziennikarka "Cadena Cope". Dalej: "Czy drużynie brakuje głodu wygrywania". Dalej: "Czy obawiasz się, że po takiej porażce również będziesz krytykowany?".

Pierwsze przecieki od hiszpańskich dziennikarzy są spójne: władze Barcelony dostrzegają problem, martwią się, ale raczej nie zdecydują się na zmianę trenera. Brakuje przekonującej alternatywy: klub ma problemy finansowe, kłopoty przy rejestrowaniu piłkarzy w związku z zasadami finansowego fair play, musi nagimnastykować się przy każdym transferze i zmianie w kadrze, więc trudno byłoby dziś sprowadzić do klubu trenera z sukcesami i nazwiskiem. Alternatywą dla Xaviego i pierwszym straszakiem od miesięcy jest Rafael Marquez - były meksykański obrońca, który od lipca 2022 r. prowadzi trzecioligowe rezerwy. Dobrze żyje z najważniejszymi osobami w klubie - publicznie poparł Joana Laportę podczas kampanii wyborczej w 2021, a z dyrektorem sportowym Deco przyjaźni się, odkąd wspólnie grali dla Barcelony. Ale jego dorobek jest niewielki - w poprzednim sezonie dotarł do półfinału baraży o wejście do drugiej ligi, a i tak przegrał z rezerwami Realu Madryt. 44-latek dopiero zaczyna trenerską karierę.

Sytuacja jest więc tragiczna: Xavi wydaje się mieć alternatywy i pomysłu na rozwiązanie problemów zespołu, a Barcelona nie ma alternatywy dla Xaviego.