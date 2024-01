Tragedia w Anglii. Mecz został natychmiast przerwany. Stało się najgorsze

W sobotę rozegrano mecz 28. kolejki League One pomiędzy Bolton Wanderers a Cheltenham Town. Faworytem starcia byli gospodarze, co potwierdzili w pierwszych minutach. Częściej utrzymywali się przy piłce, ale nie byli w stanie zdobyć bramki. Obu drużynom nie udało się jednak dokończyć spotkania - już w 29. minucie gra została przerwana. Powodem był dramat, który rozegrał się na trybunach. Jeden z kibiców Boltonu niespodziewanie zasłabł. Na stadionie rozpoczęła się walka o jego życie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

Koszmar w meczu League One. Kibic stracił przytomność. Nie żyje

W niedzielne popołudnie klub wydał oświadczenie w sprawie incydentu i przekazał nieco więcej szczegółów na jego temat. Okazało się, że u 71-letniego Iaina Purslowa doszło do zatrzymania akcji serca. Natychmiast udzielona została mu pomoc i rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jego życia nie udało się jednak uratować.

"Iain, który mieszkał w Oldham, był na meczu, wspierając 'Białych' wraz z synem Stuartem. Kapelan klubu Phil Mason pozostał z członkami rodziny po tragedii. My, jako klub, postaramy się w dalszym ciągu zapewniać rodzinie wsparcie i opiekę, w takim zakresie, w jakim tylko będziemy mogli. Postaramy się też zapewnić wsparcie wszystkim osobom, które poczuły się dotknięte tym tragicznym wydarzeniem. Myśli wszystkich związanych z Bolton Wanderers są z rodziną i bliskimi Iaina w tym niezwykle smutnym czasie" - czytamy w oświadczeniu klubu.

"Wanderers chcieliby podziękować wszystkim kibicom i personelowi medycznemu, który udzielił pomocy. Pragniemy podziękować także za współpracę i zrozumienie wszystkim, którzy byli na stadionie - w tym gościom z Cheltenham" - dodano.

Bolton Wanderers chce oddać hołd kibicowi. Wyjątkowy gest

Co więcej, działacze postanowili uczcić pamięć zmarłego fana. Dojdzie najprawdopodobniej do tradycyjnej minuty ciszy podczas najbliższego spotkania. To zaplanowano na wtorek 16 stycznia w ramach FA Cup.

A co z niedokończonym meczem League One? Na ten moment niewiele wiadomo w sprawie - starcie zostanie przełożone, ale jak na razie władze ligi nie podjęły decyzji na temat konkretnego terminu. W lepszej sytuacji w tabeli znajduje się Bolton. Zajmuje trzecie miejsce, tracąc zaledwie dwa punkty do lidera, Portsmouth i mając aż trzy mecze rozegrane mniej. Awans jest więc na wyciągnięcie ręki. Na drugim końcu tabeli jest z kolei sobotni rywal Wanderers - zajmuje dopiero 22. miejsce.